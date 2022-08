EUA temem que China use exercícios militares para preparar bloqueio sobre Taiwan

WASHINGTON - Durante anos, a deliberada “ambiguidade estratégica” na política de Washington para a China deixou lacunas sobre como os Estados Unidos responderiam a uma invasão anfíbia em grande escala de Taiwan.

Mas uma questão igualmente difícil - talvez mais difícil, na mente de muitos altos funcionários da Casa Branca e da defesa americana - é como responder a um lento cerco da ilha, em que as forças chinesas cortem grande parte do acesso a ela, física ou digitalmente.

Essa questão pode ser posta a teste em breve, pela primeira vez em décadas. A declaração da China durante a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, de que iniciaria exercícios militares com munição real em seis zonas ao redor da ilha poderia configurar a maior crise no Estreito de Taiwan desde 1996, quando o presidente americano, Bill Clinton, ordenou que porta-aviões americanos fossem para a área.

Mas aqueles exercícios foram significativamente mais distantes da costa de Taiwan do que a atual movimentação. E aconteceram em um ambiente estratégico muito mais favorável, quando a entrada da China na economia global iria supostamente modificar seu comportamento, e Clinton dizia a estudantes chineses que a disseminação da internet promoveria a liberdade e a dissidência. Era também um momento em que os militares da China detinham uma fração do poder que agora possuem, incluindo mísseis antinavio desenvolvidos para impedir que a Marinha americana se aproxime.

Autoridades do governo dizem que, com base em suas avaliações, é improvável um corte total do acesso a Taiwan - em grande parte porque prejudicaria a própria economia da China em um momento de grave desaceleração econômica. Na sexta-feira passada, o G-7, o núcleo da aliança ocidental, alertou a China para não retaliar a visita de Pelosi, claramente um esforço para sugerir que o país seria amplamente condenado por reagir exageradamente, como a Rússia no caso da invasão da Ucrânia.

Mas as autoridades americanas dizem temer que os eventos dos próximos dias possam desencadear um confronto não intencional entre as forças da China e as de Taiwan, especialmente se os militares chineses lançarem um míssil sobre a ilha ou se uma incursão no espaço aéreo sob litígio levar a um conflito aéreo. Algo semelhante aconteceu há 20 anos, quando um avião militar chinês colidiu com um avião americano de coleta de inteligência.

Quando os exercícios militares começaram na quarta-feira, autoridades da Casa Branca e do Pentágono estavam monitorando a situação de perto, tentando descobrir se a China estava enviando forças para cada uma das áreas próximas à costa de Taiwan que declarou fechada. Mas a avaliação deles foi que a estratégia da China é intimidar e coagir, sem desencadear um conflito direto.

Especialistas externos estavam mais preocupados que o exercício pudesse aumentar.

“Este é um dos cenários com os quais é difícil lidar”, disse Bonny Lin, que dirigiu o setor do Pentágono sobre Taiwan e ocupou outros cargos de defesa antes de se mudar para o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais em Washington, onde chefia o Projeto de Energia da China. “Se um exercício militar passa por um bloqueio, quando fica claro que o exercício agora é um bloqueio de fato? Quem deve ser o primeiro a responder? As forças de Taiwan? Os Estados Unidos? Não está claro”.

Um helicóptero militar chinês sobrevoa a ilha de Pingtan, um dos pontos mais próximos da China continental de Taiwan, na província de Fujian, em 4 de agosto de 2022, antes de exercícios militares maciços em Taiwan. Foto: Hector Retamal/ AFP

O cenário de um exercício que se transforma em um bloqueio real um entre os muitos analisados regularmente como “jogadas de guerra” em Washington, enquanto as autoridades americanas tentam mapear opções antes que uma crise ocorra. Mas nada realmente replica um confronto na vida real.

Biden, dizem assessores, teria que tentar andar em uma linha delicada entre evitar recuar para os chineses e evitar uma escalada.

É ainda mais complicado pelo contínuo debate sobre como ajudar Taiwan a se tornar um “porco-espinho” - um país muito bem defendido para a China invadir. Apesar de toda a conversa sobre vendas de caças F-16 para Taiwan - sua frota deve superar 200 aeronaves de caça até 2026 - há uma preocupação crescente de que o país esteja comprando o tipo errado de equipamento para se defender e que precisa aprender algumas lições da Ucrânia.

Não é um debate novo. Há dois anos, um alto funcionário da defesa, David Helvey, alertou que, à medida que a capacidade da China de sufocar a ilha aumenta, Taiwan pode, “através de investimentos inteligentes, enviar um sinal claro a Pequim de que a sociedade de Taiwan e suas forças armadas estão comprometidas para a defesa”. Mas ele alertou que as quantias que o governo de Taiwan estava se comprometendo com a aquisição de novas tecnologias defensivas eram insuficientes para uma defesa resiliente.

Caça F-16 da força aérea de Taiwan participa de exercício militar que simula invasão chinesa à ilha. Foto: Tyrone Siu/ REUTERS - 07/06/2018

O resultado tem sido uma batida constante de Washington pedindo à liderança de Taiwan que invista menos em caros caças F-16 e mais no que Helvey chamou de “grande número de pequenas coisas”, a fórmula que mais tarde ajudou a Ucrânia a resistir às forças russas.

Essa lista inclui mísseis de cruzeiro móveis para defesa costeira, minas navais, pequenas embarcações de ataque rápido e artilharia móvel.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, expressou apoio à chamada estratégia “assimétrica” e mudou o orçamento de defesa nos últimos anos para aumentar a compra de muitas das armas pequenas e móveis que as autoridades dos EUA recomendaram, como mísseis Harpoon.

Mas, às vezes, ela encontrou resistência de alguns oficiais militares que argumentam que alguns sistemas de armas convencionais ainda são necessários para se preparar para diferentes cenários. Eles também argumentaram que, sem uma garantia de segurança explícita dos Estados Unidos, seria muito arriscado para Taiwan desistir de suas armas letais.

Navio de guerra americano dispara míssil Harpoon durante treinamento militar no Mar das Filipinas. Foto: U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Toni Burton/Handout via REUTERS - 26/05/2019

Essa visão mudou um pouco nos últimos meses, à medida que a guerra na Ucrânia abalou os militares e o público de Taiwan, levando a uma maior adoção da estratégia “porco-espinho”. Mas a guerra também esgotou os estoques e prejudicou a capacidade de produção os produtores de armas americanos e aliados, o que significa que Taiwan pode precisar esperar vários anos. E esse atraso dá uma abertura à China.

Além disso, o orçamento de defesa de Taiwan gira em torno de US$ 17 bilhões por ano (R$ 89,4 bilhões) embora tenha se comprometido a gastar US$ 8 bilhões (R$ 42 bilhões) adicionais em armamentos nos próximos anos. Em comparação, o Congresso recentemente distribuiu US$ 52 bilhões (R$ 273,5 bilhões) em ajuda para a Ucrânia - que não tem os fluxos de receita de Taiwan para pagar sua própria defesa - e a China gasta cerca de US$ 230 bilhões (R$ 1,209 trilhão) anualmente.

Alguns também dizem que o que Taiwan precisa dos Estados Unidos não é apenas a venda de armas, mas outras formas de apoio, desde tecnologia militar até intercâmbio operacional e treinamento.

Embora as forças armadas de Taiwan às vezes possam participar de simpósios de defesa, raramente são convidadas a participar de grandes exercícios militares multinacionais porque a maioria dos países não a reconhece oficialmente como nação. E embora Washington tenha aumentado gradualmente o treinamento das forças taiwanesas na ilha e nos Estados Unidos nos últimos anos, o serviço militar obrigatório da ilha e seu programa de reservistas ainda são vistos como insuficientemente rigorosos.

Militares de Taiwan participam de exercício de defesa com tropas anfíbias. Foto: Ritchie B. Tongo/ REUTERS - 28/07/2022

“Os EUA podem nos ajudar a aprender a treinar com mais eficiência e mobilizar forças de reserva mais rapidamente”, disse Ou Si-fu, pesquisador do Instituto de Defesa Nacional e Pesquisa de Segurança, um think tank afiliado ao Ministério da Defesa de Taiwan. “Eles também podem ajudar mais em termos de transferência de tecnologia, para apoiar nossos programas desenvolvimento de armas nativos”.

É claro que a defesa contra a invasão tem pouca semelhança com a defesa contra um bloqueio. Executar um bloqueio é ainda mais difícil.

“Ameaçar um bloqueio e realmente iniciar um bloqueio são duas coisas muito diferentes”, disse Eric Sayers, ex-assessor sênior do Comando do Pacífico dos EUA e membro do American Enterprise Institute.

Sayers disse que a China há muito tem a capacidade de efetivamente cercar Taiwan se assim o desejar, então a capacidade em si não é uma surpresa.

“Apesar de todas as ameaças que Pequim fez nas últimas semanas, ainda seria muito difícil para a Marinha do Exército de Libertação Popular e caro para a economia da China manter um bloqueio por um longo período de tempo”, acrescentou Sayers. “O que prejudica a economia de Taipé tem um efeito semelhante em Pequim”.

Sayers continuou: “O que é mais significativo sobre a resposta da China é que ela está nos dando uma prévia de como o Exército de Libertação Popular pode implantar um bloqueio indireto contra Taiwan no futuro para aumentar a pressão perto de uma eleição ou outra crise política”.

“Em vez de anunciar um bloqueio militar, eles podem anunciar um exercício militar prolongado em torno de Taiwan que fecha ou interrompe as rotas de navegação por 30, 60, 90 dias. Isso torna menos uma operação militar e mais uma forma de guerra legal para justificar um bloqueio indireto por um período que Pequim pode manipular”.

Outros dizem que os Estados Unidos poderiam fazer mais para reforçar a segurança de Taiwan, ajudando-o a se integrar melhor ao sistema econômico global. Autoridades e analistas taiwaneses argumentam que fortalecer os laços comerciais e possivelmente aprovar um acordo comercial bilateral poderia ajudar a ilha a reduzir sua dependência da China, atualmente seu maior parceiro comercial. Mas a China sem dúvida consideraria isso um ato agressivo.

Nacy Pelosi e Tsai Ing-wen se encontraram na quarta-feira, 3. Foto: Taiwan Presidential Office/Handout via REUTERS - 03/08/2022

Os riscos geopolíticos da dependência de Taiwan do mercado chinês ficaram evidentes esta semana, quando apenas algumas horas após a chegada de Pelosi a Taiwan, Pequim decidiu suspender as exportações de areia natural para a ilha - matéria-prima vital para a construção civil - e proibiu a importação de certos tipos de frutas e peixes da ilha.

“A segurança econômica é tão importante para a sobrevivência de Taiwan como democracia”, disse Vincent Chao, ex-diretor político do Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipé, em Washington.

Diversificar o apoio americano a Taiwan a partir da venda de armas é crucial não apenas para se defender melhor contra a China, mas também para aumentar a moral de um parceiro democrático, disse Mark Stokes, diretor executivo do Project 2049 Institute, um grupo de pesquisa de defesa em Arlington, Virgínia.

“Nós não deveríamos estar apenas enfiando armas em suas gargantas e pressionando suas gências em termos de determinar quais são seus próprios requisitos de defesa”, disse Stokes. “O que Taiwan mais precisa dos EUA é ser tratado, tanto quanto possível, dadas as restrições, como um parceiro normal com respeito”.