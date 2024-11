Eleições nos EUA: Trump diz que não deveria ter saído da Casa Branca após derrota em 2020

Donald Trump fez um discurso carregado de teorias da conspiração, dois dias antes da eleição presidencial dos Estados Unidos, falando sobre repórteres sendo baleados e sugerindo que ele “não deveria ter saído” da Casa Branca após sua derrota em 2020 para o democrata Joe Biden.

PUBLICIDADE Em declarações no domingo que não tiveram nenhuma semelhança com o seu discurso padrão na fase final da campanha, o ex-presidente repetidamente lançou dúvidas sobre a integridade da votação, sem citar provas, e ressuscitou antigas queixas sobre ter sido processado depois de tentar anular a sua derrota há quatro anos. Trump intensificou os seus ataques verbais contra uma liderança nacional “grosseiramente incompetente” e contra os meios de comunicação social norte-americanos, direcionando o seu comício na Pensilvânia, a certa altura, para o tema da violência contra membros da imprensa.

O ex-presidente ainda lamentou o vidro à prova de balas que o cerca em seus comícios desde o atentado contra ele, que ocorreu em julho, e sugeriu que não se importaria se, para atingi-lo, atirassem em profissionais da imprensa.

Donald Trump voltou a repetir teorias da conspiração sobre a eleição de 2020 Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

“Temos essa peça de vidro aqui, mas tudo o que realmente temos aqui é a fake news (referindo-se aos profissionais de imprensa) - e para me acertar, alguém teria que atirar através da fake news. E isso não me incomoda tanto assim”, disse Trump, em Lititz, Pensilvânia, neste domingo.

Trump apontou para os diferentes painéis de vidro que o cercam e indicou algumas fazendas e prédios atrás dele, dizendo que precisava de vidro lá. “Alguém checou aqueles prédios?”, indagou. O atirador no comício de Trump em Butler, Pensilvânia, em julho, posicionou-se no topo de um prédio próximo ao comício ao ar livre onde o candidato falava, permitindo que ele mirasse no ex-presidente.

Um painel independente determinou no mês passado que “outro Butler pode e acontecerá novamente” sem grandes mudanças na forma como os candidatos são protegidos. Trump tem repetidamente elogiado os integrantes do Serviço Secreto na sua equipe.

Publicidade

Trump revisitou a questão mais tarde no comício, sugerindo, sem evidências, que “provavelmente foi Biden ou o outro que disse, ‘dane-se, não lhe dê o vidro’”. /AP e Dow Jones Newswire