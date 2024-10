EUA usam bombardeios de longo alcance para atacar bunkers subterrâneos dos Houthis do Iêmen

Não há relatos anteriores do B-2 Spirit sendo usado em ataques contra os Houthis, que vêm atacando navios há meses no corredor do Mar Vermelho por causa da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

O canal de notícias via satélite al-Masirah dos Houthis relatou ataques aéreos ao redor da capital do Iêmen e ao redor do reduto Houthi de Saada. Inicialmente o grupo não divulgou nenhuma informação sobre danos ou vítimas.