Grande parte da Europa está começando a temporada de inverno 2023-2024 com uma abundância de neve e frio, em um contraste marcante com o ano passado, que foi anormalmente quente e sem neve.

Em Munique, a terceira maior cidade da Alemanha, uma tempestade no fim de semana depositou quase um metro e meio de neve, estabelecendo um recorde para dezembro. Foi também a maior tempestade de neve da cidade desde o início de março de 2006 e uma das maiores registradas em qualquer mês.

Munique não foi a única cidade europeia a enfrentar um início súbito de inverno. Grande parte da Alemanha e o restante da Europa estão cobertos de neve. Mais neve está a caminho, especialmente dos Alpes para o norte, passando pela Alemanha e em direção a partes do leste da Europa.

Voos cancelados

Na segunda-feira, 4, mais neve caía em Frankfurt, Hamburgo e Munique, assim como em Genebra e em direção leste até a Rússia. Novos flocos estão causando novos atrasos nos aeroportos, segundo a empresa de rastreamento de voos FlightAware.

Em Munique, centenas de voos foram cancelados diariamente desde o final da semana passada devido à neve. O aeroporto de Amsterdã também foi particularmente afetado, e outros aeroportos enfrentaram fechamentos temporários, incluindo o Aeroporto de Glasgow. Os atrasos nos aeroportos se estenderam até lugares que receberam relativamente pouca neve, incluindo Londres.

Um trabalhador municipal remove a neve após uma queda de neve na Praça Vermelha em Moscou, Rússia Foto: EFE/EPA/YURI KOCHETKOV

Serviços prejudicados

A neve também está afetando estradas e serviços públicos. Cumbria, no noroeste da Inglaterra, foi atingida por até trinta centímetros de neve. Veículos ficaram presos e cerca de 13 mil clientes ficaram sem energia, de acordo com a BBC.

Imagens de satélite e observações terrestres revelam uma notável extensão de neve sobre o continente. Locais normalmente cobertos de neve, como os Alpes, estão enterrados em quantidades acima da média, com alguns locais se aproximando de recordes para esta época do ano, segundo a MeteoSwiss, a agência de previsão da Suíça.

“A Europa provavelmente está experimentando seu início de inverno meteorológico com mais neve desde 2010″, escreveu o meteorologista francês Nahel Belgherze no X, anteriormente Twitter.

Nos Alpes, a acumulação de neve começou no final de novembro, quando o ar frígido começou a se deslocar para o sul a partir do extremo norte da Europa, onde as temperaturas estão abaixo da média desde outubro. Nas últimas semanas, apenas a Península Ibérica e os países imediatamente ao redor do Mar Mediterrâneo evitaram a maior parte do frio. No meio da forte queda de neve no sul da Alemanha, as temperaturas caíram para ou até abaixo de zero (-18 graus Celsius), níveis mais típicos dos países escandinavos no norte da Europa.

Em grande parte devido à abundância de neve na Europa, a extensão da cobertura de neve no hemisfério Norte está próxima ou acima da média nas últimas oito semanas, segundo rastreamento da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica e da Universidade Rutgers. Isso ocorre apesar da cobertura de neve abaixo da média na América do Norte. O frio extremo e a neve também atingiram partes da Rússia, incluindo a Sibéria, nos últimos dias.

-70ºC

Uma das maiores quedas diárias de neve registradas atingiu Moscou na segunda-feira, 4, cancelando voos e deixando motoristas presos. As temperaturas na Sibéria caíram para até -70ºC nos últimos dias, segundo o historiador do clima Thierry Goose, um nível de frio excepcional para esta época do ano. Algumas pesquisas mostraram que o frio e a neve notáveis no início do inverno nessas regiões podem ser precursores de condições severas de inverno na América do Norte mais tarde na temporada.

O clima severo de inverno na Europa está relacionado à fase negativa da Oscilação Ártica, que permite que o ar frio próximo ao Polo Norte mergulhe para o sul. Isso tende a apoiar um padrão em que a corrente de jato é empurrada para o sul sobre as Ilhas Britânicas antes de se curvar sobre o sul e o centro da Europa.

Frequentemente, o mergulho da corrente de jato também se estende para o leste da Europa e da Ásia, como aconteceu nesta semana. Mas à medida que esta Oscilação Ártica negativa está relaxando e é prevista para tender para sua fase neutra, as condições de inverno podem se aliviar gradualmente.

Esta semana, o oeste da Europa experimentará um degelo gradual, enquanto o frio deve ser menos extremo no leste da Europa e na Rússia na próxima semana. No entanto, invernos que apresentam a fase negativa dessa oscilação no início da temporada tendem a vê-la retornar, então incursões adicionais de frio e neve são prováveis.

Apesar do clima de inverno severo na Europa, a maior parte do restante do planeta continua a experimentar condições muito mais quentes que o normal. Os dados indicam que o mês passado foi novembro mais quente da Terra registrada por uma grande margem e o quinto mês consecutivo a registrar calor recorde. /Jason Samenow contribuiu para esta reportagem.

