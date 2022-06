Europa tem que se preparar para corte total das exportações de gás russo, diz agência

A Agência Internacional de Energia alertou nesta quarta-feira, 22, que a Europa deve se preparar imediatamente para o corte completo das exportações russas de gás neste inverno no Hemisfério Norte, instando os governos a tomar medidas para reduzir a demanda e manter as usinas nucleares antigas abertas.

Fatih Birol, chefe da AIE, disse que a decisão da Rússia de reduzir o fornecimento de gás aos países europeus na semana passada pode ser um precursor de novos cortes, já que Moscou procura ganhar “alavancagem” durante sua guerra com a Ucrânia.

“A Europa deve estar pronta caso o gás russo seja completamente cortado”, disse Birol ao Financial Times em entrevista. “Quanto mais nos aproximamos do inverno, mais entendemos as intenções da Rússia”, disse ele. “Acredito que os cortes são voltados para evitar o armazenamento na Europa e aumentar a alavancagem da Rússia nos meses de inverno.”

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Faith Birol, em conferência de imprensa na Dinamarca, em imagem do dia 8 deste mês. Segundo Biroo, medidas tomadas pelos governos europeus até agora não são suficientes se exportações russas forem completamente cortadas Foto: Ritzau Scanpix / Reuters

A AIE, que é financiada principalmente por membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), foi no ano passado um dos primeiros órgãos oficiais a acusar publicamente a Rússia de manipular o fornecimento de gás para a Europa na preparação para a invasão da Ucrânia por Moscou.

Birol disse que as medidas de emergência tomadas pelos países europeus nesta semana para reduzir a demanda por gás, como o acionamento de antigas usinas a carvão, foram justificadas pela escala da crise, apesar das preocupações com o aumento das emissões de carbono.

Ele disse que o aumento na geração a carvão é “temporário” e ajudaria a preservar o suprimento de gás para aquecimento no inverno. Quaisquer emissões adicionais de CO₂ da queima de carvão altamente poluente seriam compensadas por uma aceleração nos planos da Europa de reduzir sua dependência de combustíveis fósseis importados e aumentar a capacidade de geração renovável, acrescentou.

Mas Birol alertou que as medidas tomadas pelos governos europeus até agora não são suficientes se as exportações russas forem completamente cortadas, e disse que os países deveriam fazer todo o possível para preservar os suprimentos agora para garantir que o armazenamento possa ser preenchido antes dos meses de inverno.

“Acredito que haverá profundas medidas de demanda [tomadas pelos governos na Europa] à medida que o inverno se aproxima”, disse Birol ao Financial Times, acrescentando que o racionamento do fornecimento de gás continua sendo uma possibilidade real caso a Rússia reduza ainda mais as exportações.

A Suécia e a Dinamarca seguiram na terça-feira a Alemanha, a Áustria e a Holanda ao anunciar a primeira fase dos planos de emergência para preservar o abastecimento de gás, mas nenhum desses planos nacionais ainda inclui o racionamento.

A Europa reduziu sua dependência do gás russo para cerca de 20% do total de suprimentos desde a invasão da Ucrânia, de cerca de 40% antes, de acordo com a consultoria ICIS, mas já aproveitou a maioria das opções para diversificar o abastecimento, como cargas marítimas de gás natural liquefeito.

O chefe da AIE disse que os países devem tentar adiar o fechamento de qualquer usina nuclear destinada ao fechamento para ajudar a limitar a quantidade de gás queimado na geração de eletricidade.

A Alemanha enfrentou críticas constantes por sua decisão de continuar desativando a última de suas usinas nucleares durante a crise de energia. Berlim indicou que acredita que os obstáculos técnicos e de segurança para manter as fábricas abertas são muito altos.

Birol disse que, sem adotar políticas para reduzir significativamente o consumo de combustíveis fósseis, o mundo continuaria a enfrentar oscilações perigosas nos preços do petróleo e do gás. “A menos que os governos assumam o comando e mobilizem grandes fundos para criar uma transição de energia limpa, teremos que lidar com extrema volatilidade na energia”, disse ele.

Embora haja alguns sinais positivos de investimento crescente em formas mais limpas de energia, em parte devido ao desejo da Europa de acabar com seu vício em energia russa, ele disse que globalmente o quadro é, na melhor das hipóteses, misto.

No mundo em desenvolvimento, excluindo a China, o investimento em energia renovável não cresceu em termos reais desde 2015. Birol também disse que os países em desenvolvimento dependentes da produção de combustíveis fósseis precisam usar o ganho inesperado de preços mais altos para diversificar suas economias.

“A relativa fraqueza do investimento em energia limpa em grande parte do mundo em desenvolvimento é uma das tendências mais preocupantes”, disse o relatório da IEA. / AFP e REUTERS