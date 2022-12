Eva Kaili: saiba quem é o que fez a eurodeputada grega acusada de corrupção

BRUXELAS - Quatro pessoas foram presas, incluindo uma das vice-presidentes do Parlamento Europeu a grega Eva Kaili, em uma operação sobre corrupção. As prisões ocorreram no último domingo, 11, em Bruxelas, como parte de uma investigação sobre pagamentos em dinheiro supostamente feitos pelo Catar para influenciar a política europeia. Em resposta, a Autoridade da Luta contra a Lavagem de Dinheiro da Grécia congelou os bens financeiros de Kaili, que já foi expulsa de seu partido.

Promotores belgas acusaram as quatro pessoas de fazer parte de um grupo criminoso e lavagem de dinheiro em conexão com uma grande investigação sobre tráfico de influência no parlamento da União Europeia. As autoridades não identificaram o país suspeito de oferecer dinheiro ou presentes a funcionários do parlamento em troca de favores políticos, se limitando a informar que é um país do Golfo, mas vários membros e alguns meios de comunicação belgas vincularam a investigação ao Catar.

Seis pessoas foram detidas na sexta-feira no âmbito da investigação, mas apenas quatro foram presas e duas foram liberadas. A promotoria belga não identificou outros nomes.

A política grega e vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili fala durante cerimônia em Bruxelas, em 7 de dezembro de 2022 Foto: Parlamento Europeu via AP

O caso

A grega Eva Kaili, 44 anos, é eurodeputada desde 2014 e já foi apresentadora de TV. Ela é uma das vice-presidentes do parlamento, junto com outros 13 colegas eleitos para um mandato de dois anos e meio.

Apesar do alto-cargo, Kaili não pôde se beneficiar da imunidade parlamentar, uma vez que foi presa em flagrante delito, segundo uma fonte que não quis ser identificada. A mesma fonte confirmou à AFP informações da imprensa segundo as quais Kaili transportava sacolas de notas na noite de sexta-feira, quando foi detida pela polícia belga.

O promotor federal também anunciou que uma busca na casa de um segundo eurodeputado, o belga Marc Tarabella, foi realizada na noite de sábado. A residência de Eva Kaili em Bruxelas foi revistada na véspera.

“O caso constitui um ataque grave à reputação” dessa instituição da União Europeia, lamentou no domingo o comissário de Economia do bloco europeu, Paolo Gentiloni. “É um caso vergonhoso e intolerável”, insistiu. “Caso se confirme que alguém recebeu dinheiro para tentar influenciar a opinião do Parlamento Europeu, acredito que será um dos casos de corrupção mais dramáticos dos últimos anos”, acrescentou Gentiloni.

“Estas denúncias são extremamente preocupantes. É uma questão de confiança nas pessoas no seio das nossas instituições”, reagiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lembrando ter proposto a criação de uma autoridade independente para tratar questões éticas.

Como as atividades de lobby na UE carecem de regulamentação abrangente, ela disse que o órgão de ética independente que propõe não cobriria apenas atividades na Comissão, Conselho e Parlamento, mas também no Banco Central Europeu, Tribunal Europeu de Justiça e Tribunal de Contas Europeu.

O escândalo explodiu em plena Copa do Mundo no Catar, que luta para refutar as acusações de desrespeito aos direitos humanos dos milhares de migrantes que trabalharam na construção dos estádios. Kaili que é eurodeputada desde 2014, viajou ao Catar no início de novembro, onde elogiou, ao lado do ministro do Trabalho do Catar, as reformas do emirado neste setor.

Doha negou envolvimento em tentativas de corrupção. “Qualquer alegação de má conduta por parte do Estado do Catar é uma desinformação grave”, comentou um funcionário do governo do Catar no sábado.

O Catar está sob forte pressão internacional para introduzir reformas trabalhistas nos últimos anos. A UE e o Catar fortaleceram suas relações econômicas desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia. Como os países europeus apoiaram a Ucrânia após a invasão da Rússia em fevereiro, Moscou cortou o fornecimento de gás natural usado para aquecer casas, gerar eletricidade e alimentar a indústria.

Isso criou uma crise energética que está alimentando a inflação e aumentando a pressão sobre as empresas à medida que os preços aumentam, com a UE buscando alternativas para comprar gás natural liquefeito a longo prazo, principalmente no Catar.

Ali bin Samikh Al Marri, ministro do Trabalho do Catar, fala com Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu, durante uma reunião no Catar, em 31 de outubro de 2022 Foto: Reprodução/Twitter/Ministério do Trabalho do Catar via Reuters

Punições

No sábado à noite, a presidente da Eurocâmara, a maltesa Roberta Metsola, já havia decidido por uma primeira sanção contra Eva e a destituiu das funções que havia delegado, inclusive de representá-la na região do Oriente Médio. Eurodeputados de esquerda pediram a renúncia de Kaili, que foi removida na sexta-feira do Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal).

Ela também teve seus bens congelados nesta segunda pela Autoridade Grega de Combate à Lavagem de Dinheiro. A medida inclui “contas bancárias, cofres, empresas e quaisquer outros ativos financeiros”, explicou o presidente da autoridade, Haralambos Vourliotis. O congelamento de bens também afeta membros de sua família próxima, como seus pais, segundo a mesma fonte.

O Parlamento Europeu tem catorze vice-presidentes de diferentes grupos políticos. Em caso de falta grave, os dirigentes dos grupos podem, por maioria de três quintos, propor ao Parlamento Europeu o fim do cargo de vice-presidente. Os deputados devem então votar nesta proposta com uma maioria de dois terços dos votos expressos.

Em 2011, o Parlamento Europeu foi abalado por outro escândalo quando três eurodeputados e ex-ministros - romeno, austríaco e esloveno - foram gravados por jornalistas do Sunday Times se passando por lobistas. Eles concordaram então em apresentar emendas a projetos de lei, em particular no setor bancário, a troco de pagamentos de até 100 mil euros. Todos os três foram condenados a penas que variaram de dois anos e meio a quatro anos de prisão./AFP e AP