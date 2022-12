Ex-assessora da família real britânica pede desculpa a ativista negra após comentários racistas

A ex-assessora da família real britânica, Susan Hussey, que serviu como dama de honra da rainha Elizabeth II e é madrinha do príncipe William, se encontrou com a ativista Ngozi Fulani nesta sexta-feira, 16, para pedir desculpas pelos comentários racistas feitos contra Ngozi durante uma recepção no Palácio de Buckingham no fim de novembro. Além das desculpas, Susan prometeu à ativista que vai “aprender com o incidente”, segundo um comunicado feito em conjunto pelas duas.

O comunicado destaca que a ex-assessora, uma britânica de 83 anos, “prometeu aprofundar o conhecimento das questões sensíveis envolvidas e é grata pela oportunidade de aprender mais sobre as questões nesta área” e que Ngozi Fulani “recebeu injustamente a mais terrível torrente de abuso nas redes sociais e em outros espaços” após o episódio, que culminou com o pedido de afastamento de Susan Hussey após servir por 60 anos à família real. Ngozi Fulani aceitou o pedido de desculpas.

O caso aconteceu durante um evento no Palácio de Buckingham que a ativista foi convidada por dirigir a organização de defesa das vítimas de violência de gênero Sistah Space. Segundo o relato de Ngozi Fulani, que não nomeou Susan Hussey, a ativista foi perguntada insistentemente sobre as suas origens.

Ativista negra Ngozi Fulani (à esq, com detalhe laranja no cabelo) durante uma recepção no Palácio de Buckingham oferecida pela rainha consorte Camilla, em imagem de 29 de novembro Foto: Kin Cheung/AP

No Twitter, Fulani afirmou que teve “sentimentos contraditórios” sobre a visita. Segundo ela, a assessora mexeu em seu cabelo dez minutos depois que ela chegou ao palácio para verificar a identificação que levava presa ao peito e perguntou de onde ela era. Após responder que havia nascido e crescido no Reino Unido, a assessora insistiu: “Não, mas de onde vem na África?”, “Mas de onde é realmente, de onde é seu povo?”, “Quando vieram pela primeira vez?”.

A líder do Partido da Igualdade das Mulheres, Mandu Reid, testemunhou o episódio e disse mais tarde ao Washington Post que se assemelhava a um interrogatório. “Foi pergunta após pergunta. Não foi algo rápido, foram vários minutos”, disse ela.

No dia seguinte, o Palácio de Buckingham anunciou que um membro da família real havia se afastado por “comentários inaceitáveis e profundamente lamentáveis”. Embora ela não tenha sido nomeada, a imprensa britânica não demorou a divulgar que se tratava de Susan Hussey.

Imagem divulgada pela realeza britânica mostra Susan Hussey (esquerda) durante o encontro com a ativista Ngozi Fulani (direita). Em novembro, Fulani acusou Hussey de fazer comentários racistas durante um evento Foto: Palácio de Buckingham / AFP

Por mais de 60 anos, Susan Hussey serviu como cortesã da realeza na Casa de Windsor. Ela foi a pessoa mais próxima da intimidade real, ascendendo ao título de “Mulher dos Aposentos” e apelidada de “Primeira da Turma”. Hussey foi uma das mais longevas damas de honra da rainha Elizabeth II — e provavelmente a favorita, já que lhe foi concedido o título de “Mulher dos Aposentos”, o que significa que ela era braço-direito da rainha.

Em 1982, Hussey foi nomeada madrinha de William quando ele nasceu. Quando o príncipe Philip morreu, foi ela quem acompanhou a rainha no funeral, cujo comparecimento foi limitado em razão de um lockdown anticovid. Após a morte de Elizabeth em setembro, ela foi incumbida a trabalhar com o rei Charles III como dama honorária para ajudar a família real britânica em grandes eventos no palácio, ao lado das companhias da rainha-consorte Camilla.

Embora a instituição tenha sido cobrada várias vezes nos últimos anos por questões raciais, o caso foi o primeiro a afetar o reinado de Charles III, de 74 anos, que assumiu o trono após a morte de Elizabeth. /COM INFORMAÇÕES DO WASHINGTON POST