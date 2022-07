Ex-premiê do Japão, Shinzo Abe, é baleado durante discurso de campanha

TÓQUIO - O ex-primeiro-ministro do Japão Shinzo Abe, de 67 anos, foi baleado durante um discurso de campanha eleitoral nesta sexta-feira, 8, em Nara, no oeste do país. Segundo o jornal The New York Times, Abe foi hospitalizado com uma parada cardiorrespiratória. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do político.

De acordo com a NHK, rede japonesa de televisão, Tetsuya Yamagami, de 42 anos, foi preso por tentativa de homicídio e uma arma de fogo foi confiscada. A emissora transmitiu cenas em que Abe é visto desmaiado na rua e sendo socorrido por seguranças do local.

Imagens mostram o ex-premiê apertando o peito ao ser atingido, e desmaiando com a camisa ensanguentada. No momento do ataque, ele estava fazendo um discurso em prol da campanha eleitoral de Kei Sato para a Câmara Alta do Parlamento japonês.

O governo japonês confirmou o ataque contra Abe. “O ex-primeiro-ministro Abe foi baleado por volta das 11h30 (do horário local) em Nara. Um homem que se acredita ser o autor da agressão está sob custódia. A condição (de saúde) do ex-primeiro-ministro é desconhecida”, disse o chefe do gabinete japonês, Hirokazu Matsuno.

Abe foi o primeiro-ministro mais longevo do país e cumpriu dois mandatos -- de 2006 a 2007 e de 2012 a 2020. Abe renunciou ao cargo em agosto de 2020, após problemas de saúde. /AP, AFP E THE NEW YORK TIMES