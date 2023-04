Ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, se entrega à Justiça dos EUA para ser extraditado

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, se entregou nesta sexta-feira, 21, às autoridades dos Estados Unidos para ser extraditado ao Peru, informaram as autoridades da Califórnia. Ele cumpria prisão domiciliar em São Francisco e é requerido pela Justiça peruana por receber propina da Odebrecht para favorecer os negócios que a construtora brasileira mantinha no Peru durante a sua gestão.

O político nega as acusações e já tentou diversos recursos para bloquear a extradição autorizada por Washington em fevereiro. O tribunal federal de San José registrou a entrega de Toledo às 9h15 (horário local, 13h35 em Brasília), que está à disposição do Serviço de Delegados dos EUA.

A Justiça californiana informou que ele será levado para uma prisão, onde permanecerá até a entrega às autoridades do Peru. Segundo a decisão do juiz Thomas Hixson, o advogado do ex-presidente declarou que “não solicitará mais adiamentos ao Nono Circuito, nem à Suprema Corte”.

Imagem mostra o ex-presidente peruano Alejandro Toledo ao lado da esposa Eliane Karp em 2015. Político estava em prisão domiciliar nos EUA desde 2020 Foto: Guadalupe Pardo/ Reuters - 08/10/2015

O ex-presidente foi preso em 16 de julho de 2019 na Califórnia, onde mora desde que deixou a presidência, e desde março de 2020 estava em prisão domiciliar por causa da pandemia de covid-19. O Peru requereu a extradição em 2018.

Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Toledo solicitou milhões em pagamentos de propina da Odebrecht enquanto era presidente, em conexão com contratos governamentais concedidos para a construção da Rodovia Interoceânica Sul Peru-Brasil (Carretera Interoceánica del Sur), um projeto de infraestrutura do governo peruano. A Odebrecht posteriormente pagou propina a Toledo por meio de contas mantidas por terceiros.

Os promotores pedem uma pena de prisão de 20 anos e seis meses contra Toledo, que admitiu ter recebido parte dos US$ 34 milhões (R$ 171 milhões, na atual cotação) que a Odebrecht pagou, mas afirma ser inocente. Ele acusa o falecido empresário Josef Maiman de estar à frente dos negócios, segundo a imprensa peruana.

As autoridades americanas afirmam que Toledo usou US$ 1,2 milhão (R$ 6 milhões) em dinheiro de propina para comprar imóveis no Estado de Maryland, por meio de um esquema usado para ocultar a titularidade dos recursos e a ligação com a Odebrecht.

Toledo faz parte da lista de ex-presidentes peruanos com processos judiciais ou condenados por corrupção: Alberto Fujimori (1990-2000), Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018- 2020) e Pedro Castillo (2021-2022) ./AFP