Ex-primeiro ministro chinês Li Keqiang morre de ataque cardíaco aos 68 anos

O ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang morreu nesta quinta-feira, 26 após sofrer um ataque cardíaco, segundo informou a mídia estatal da China.

Li, que tinha 68 anos, foi a segunda pessoa mais poderosa do Partido Comunista Chinês até se aposentar no ano passado.

“Em 26 de outubro, Li sofreu um ataque cardíaco súbito e morreu às 00H10 de 27 de outubro (16h10 de 26 de outubro) depois que todas as tentativas de resgate falharam”, informou a agência de notícias Xinhua.

Ex-primeiro-ministro chinês Li Keqiang em Beijing, China, 21 de novembro de 2019. Foto: HOW HWEE YOUNG / EFE

Li era um funcionário público de carreira que apoiou reformas econômicas durante seu período como premiê, que incluiu os primeiros cinco anos do atual presidente Xi Jinping no poder.

O político subiu na hierarquia do partido apesar de não ter nenhuma base de poder e, em um determinado momento, chegou a ser cotado para o cargo de presidente.

No final do seu último mandato ele se tornou o único funcionário sênior do Estado que não pertencia ao grupo de leais do presidente Xi, que barrou várias das suas tentativas de promover reformas financeiras.