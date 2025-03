Mais de 50 ex-reféns pedem a Netanyahu que implemente cessar-fogo completo com o Hamas

Mais de 50 ex-reféns israelenses na Faixa de Gaza pediram ao primeiro-ministro Binyamin Netanyahu que implemente o cessar-fogo com o Hamas “na íntegra” para permitir a libertação dos prisioneiros restantes. “Nós, que vivemos o inferno, sabemos que o retorno da guerra ameaça a vida daqueles que deixamos para trás”, escreveram 56 reféns libertados do território palestino em uma carta divulgada no Instagram na sexta-feira.

PUBLICIDADE “Implemente o acordo em sua totalidade, de uma só vez”, pedem a Netanyahu, referindo-se ao acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de fevereiro na Faixa de Gaza. Entre os signatários está Yarden Bibas, cuja esposa Shiri e dois filhos, Kfir e Ariel, mortos em cativeiro em Gaza, se tornaram o símbolo da tragédia dos reféns. “A guerra não trará os reféns de volta, ela os matará. Somente um acordo que traga todos eles de volta ao mesmo tempo os trará de volta”, declarou Einav Zangauker durante a manifestação semanal do Fórum das Famílias dos Reféns em Tel Aviv.

Netanyahu foi acusado por familiares dos reféns de sabotar as negociações com o Hamas Foto: Debbie Hill/AP

Zangauker acusou Netanyahu de sabotar as negociações e de usar seu filho, Matan, “e os outros reféns como peões em seu tabuleiro de xadrez político”. O Hamas divulgou um vídeo na sexta-feira mostrando um refém israelense vivo, Matan Angrest, mantido em Gaza desde o ataque do grupo terrorista islâmico palestino no sul de Israel em 7 de outubro de 2023. Das 251 pessoas sequestradas, 58 ainda estão presas em Gaza e 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

A primeira fase da trégua, que terminou em 1º de março, viu a libertação de 33 reféns, incluindo oito mortos, em troca de cerca de 1.800 presos palestinos. Em novembro de 2023, 105 reféns foram soltos em uma trégua que durou alguns dias em troca de 240 prisioneiros palestinos. O Hamas e Israel divergem sobre o futuro da trégua.

Israel quer uma extensão da primeira fase até meados de abril e exige a “desmilitarização total” do território, a saída do Hamas de Gaza e a devolução dos últimos reféns. O Hamas está exigindo a implementação da segunda fase do acordo, que deve levar a um cessar-fogo permanente, e insiste em permanecer em Gaza, que administra desde 2007./AFP