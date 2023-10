Guerra em Israel: Netanyahu nega cessar-fogo em Gaza após porta-voz do exército anunciar trégua

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 16, que não existe, neste momento, uma trégua entre Israel e o grupo terrorista Hamas. “Não há cessar-fogo, nem entrada de ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros”, afirmou. O comunicado foi feito após o porta-voz do exército, Avichay Adraee, confirmar em publicação no X, antigo Twitter, que as forças israelenses iriam deixar de atacar eixos delimitados para abertura de rotas de evacuação ao longo da manhã.

Adraee havia dito para as pessoas aproveitarem o “breve momento” de trégua para se deslocar do norte da cidade de Gaza para o sul. Em outra declaração, o exército indicou que havia planejado duas rotas de evacuação. A justificativa dada é que os ataques ao norte da cidade de Gaza, visam a destruição do centro de operações do grupo terrorista Hamas.

Conflito já resultou em inúmeras vítimas, com as autoridades locais reportando mais de 2.750 pessoas mortas em Gaza e 1.400 em Israel. Foto: Aris Messinis/AFP

Conforme a agência Reuters havia informado, baseado em duas fontes egípcias, os Estados Unidos, Egito e Israel haviam chegado ao acordo para a reabertura das fronteiras em Rafah, na manhã desta segunda, a partir das 9h, horário local (3h em Brasília). O acordo possibilitaria a evacuação de cidadãos estrangeiros de Gaza e a entrega de assistência humanitária. No entanto, informações de fontes da agência em Al-Arish indicaram que a fronteira continuava fechada após o período indicado.

O chefe do departamento de comunicações do grupo terrorista Hamas, Salama Marouf, declarou que não foram comunicados sobre quaisquer informações por parte do Egito referentes ao plano de reabertura da fronteira. A agência informou ainda que não houve nenhuma manifestação da Embaixada dos Estados Unidos em Israel.

A guerra na região já resultou em inúmeras vítimas, com as autoridades locais reportando mais de 2.750 pessoas mortas em Gaza devido aos ataques israelenses. Ao mesmo tempo, mais de 1.400 pessoas morreram em Israel como resultado dos ataques lançados pelo comando do Hamas no dia 7 de outubro. /AFP.