Exército israelense encontra 1.500 corpos de integrantes do Hamas em Israel e na Faixa de Gaza

Nesta terça-feira, 10, o exército israelense anunciou que cerca de 1.500 corpos de integrantes do Hamas foram localizados em Israel e nas proximidades da Faixa de Gaza, como resultado das operações em curso de retaliação ao ataque terrorista feito no sábado, dia 7. O porta-voz militar, Richard Hecht, relatou que as forças de segurança conseguiram “restaurar mais ou menos o controle da fronteira” com Gaza.

Hecht também mencionou que, desde a noite anterior, não houve relatos de novas entradas na região, embora tenha alertado que ainda existe a possibilidade de infiltrações continuarem a ocorrer. Ele afirmou que as autoridades militares estão “quase concluindo” a evacuação de todas as comunidades próximas à fronteira.

Israel continua realizando ataques sistemáticos e destrutivos na Faixa de Gaza. Foto: Abir Sultan/EFE/EPA

Os militares israelenses estão montando uma barreira de tanques, aeronaves e embarcações para impedir a entrada ou saída de Gaza, disse o contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz, em uma postagem no X nesta terça-feira.

O braço armado do grupo terrorista Hamas, que governa a Faixa de Gaza, lançou uma grande ofensiva no sábado, resultando em mais de 900 mortes em Israel, incluindo centenas de civis.

Em resposta, Israel continua realizando ataques sistemáticos e destrutivos na Faixa de Gaza, causando a morte de pelo menos 687 pessoas, incluindo civis e crianças./AFP.