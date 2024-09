Exército israelense intercepta míssil lançado pelo Hezbollah após ataque que matou líder do grupo

Mais cedo a milícia xiita radical confirmou que um ataque de Israel em um subúrbio do sul de Beirute, no Líbano, matou um alto comandante do Hezbollah responsável por lançamentos de foguetes e mísseis. A morte do comandante Ibrahim Mohamed Kobeisi ocorreu na véspera, em um bombardeio contra um prédio.

Em comunicado o Hezbollah também confirmou ter disparado o míssil balístico contra a sede do Mossad, a agência de espionagem israelense, por volta das 6h30 no horário local. /AFP