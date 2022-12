Êxodo de 250 mil pessoas para os EUA amplia risco de colapso populacional em Cuba

Cerca de 250 mil pessoas fugiram de Cuba em direção aos Estados Unidos neste ano, segundo dados do governo americano. O êxodo, provocado por uma combinação entre o impacto do colapso da reaproximação entre Havana e Washington no governo Donald Trump, o bloqueio econômico e a alta global dos preços trazida pela pandemia e a guerra na Ucrânia, pode levar, segundo analistas, a uma redução populacional e da força de trabalho na ilha.

A mulher do motorista de táxi Joan Cruz Méndez é uma destes cubanos. Em março, Cruz, 41 anos, comprou uma passagem de avião para sua esposa voar para o Panamá e usou suas economias para pagar US$ 6.000 a um contrabandista para levá-la aos Estados Unidos, onde ela pediu asilo político. Ela está trabalhando em uma loja de autopeças em Houston.

Ainda em Cuba, de onde tentou sair três vezes, o taxista dá a dimensão da crise que afeta dos cubanos. “Acho que grande parte da população perdeu a esperança, que é a última coisa que você pode perder”, disse. Em uma dessas tentativas, ele navegou por 50 km no estreito que separa Cuba da Flórida, mas teve de voltar.

Quando o mar está calmo, Cruz e seus vizinhos esperam que o contingente local da Guarda Costeira cubana termine seu turno, antes de carregar as embarcações improvisadas em seus ombros pela cidade e sobre rochas escarpadas antes de baixá-las suavemente na água e tentar mais uma vez.

Imigrantes cubanos aguardam assistência legal após terem sido deportados dos EUA Foto: Daniel Becerril/Reuters

Fuga de cérebros

Mesmo para uma nação conhecida pelo êxodo em massa, a onda migratória atual é que as que a antecederam. Cerca de 3 mil pessoas partiram do porto de Camarioca em 1965 e 125 mil partiram de Mariel em 1980. Em 1994, protestos de rua levaram a um êxodo de cerca de 35.000 pessoas, que deram à costa da Flórida em boias e embarcações precárias.

A onda atual não tem fim à vista e ameaça a estabilidade de um país onde a expectativa de vida é de 78 anos e tem cada vez mais idosos na sua população.

“Esta é a maior fuga de cérebros quantitativa e qualitativa que este país já teve desde a revolução”, disse a antropóloga Katrin Hansing, da Universidade da Cidade de Nova York. “São os melhores, os mais brilhantes e os que têm mais energia.”

A partida de muitos cubanos mais jovens e em idade de trabalhar augura um futuro demográfico sombrio para o país. Atualmente, o governo comunista mal consegue pagar as magras pensões de que a população mais velha do país depende.

“A saída de cubanos de sua terra natal é nada menos que “devastadora”, disse Elaine Acosta González, pesquisadora associada da Florida International University. “Cuba está se despovoando.”

Imigrantes cubanos são expulsos dos Estados Unidos e deportados para o México Foto: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Sanções e pandemia

A fuga da ilha ficou mais fácil no ano passado, quando a Nicarágua deixou de exigir visto para a entrada de cubanos no país. Milhares de cubanos venderam suas casas e pertences e voaram para Manágua. Ali, recorreram a coiotes para percorrer os 2,7 mil quilômetros que separam o país da fronteira dos EUA com o México.

As condições de vida em Cuba sob o regime comunista há muito são precárias, mas tanto a pandemia como as sanções impostas pelo governo Trump foram devastadoras para o turismo, a principal fonte de recursos de Cuba. Nos últimos três anos, as reservas financeiras de Cuba diminuíram. As importações – principalmente alimentos e combustível – caíram pela metade. A comida ficou mais cara e escassa, assim como os remédios. Até o fornecimento de energia elétrica foi afetado.

Os apagões são constantes e a situação é tão terrível que a companhia elétrica do governo se gabou neste mês de que o serviço elétrico funcionou ininterruptamente naquele dia por 13 horas e 13 minutos.

A chegada de milhares de cubanos à fronteira sul americana tornou-se um problema para o governo de Joe Biden. Analistas dizem, no entanto, que Washington enfrenta um problema que ajudou a criar.

Para atrair os eleitores cubano-americanos no sul da Flórida, o governo Trump descartou a política de reaproximação do presidente Barack Obama, que incluía restaurar as relações diplomáticas e aumentar as viagens à ilha. Essa política foi substituída por uma campanha de “pressão máxima” que aumentou as sanções e limitou severamente quanto dinheiro os cubanos poderiam receber de suas famílias nos Estados Unidos, uma importante fonte de receita, Com isso, para milhares de cubanos a solução foi emigrar.

“Não é difícil de entender: se você devastar um país a 90 milhas de sua fronteira com sanções, as pessoas virão à sua fronteira em busca de oportunidades econômicas”, disse Ben Rhodes, que atuou como vice-conselheiro de segurança nacional no governo de Obama e foi a pessoa de referência nas conversações com Cuba.

Embora o presidente Biden tenha começado a recuar em algumas das políticas de Trump, ele demorou a agir por medo de irritar a comunidade cubana na Flórida e incorrer na ira do senador Robert Menendez, um democrata e poderoso cubano-americano que preside o Senado Relações Exteriores Comitê, disse William M. LeoGrande, professor da American University, que escreveu extensivamente sobre as relações EUA-Cuba.