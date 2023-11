Ataque aéreo de Israel atinge alvos do Hamas em arredores de hospital em Gaza; 13 pessoas morreram

CIDADE DE GAZA - Um ataque aéreo israelense atingiu os arredores do Hospital Al-Shifa, na Cidade de Gaza, nesta sexta-feira, 3. Segundo Mohammad Abu Salmiya, diretor do hospital,13 pessoas foram mortas e muitas ficaram feridas. A explosão ocorre em meio à ofensiva terrestre de Israel contra o norte do território palestino. Forças israelenses cercaram a cidade e travam combates corpo a corpo com membros do grupo terrorista Hamas desde a quinta-feira, 2.

O Hamas culpou Israel pela explosão e disse que ela aconteceu quando um comboio de ambulâncias transportando feridos se preparava para ser retirado para o Egito. As Forças de Defesa de Israel confirmaramautoria do ataque e disseram que as ambulâncias atingidas eram usadas pelo Hamas como células terroristas.

No mês passado, o Hamas acusou Israel de atacar o hospital Al-Ahli e matar 500 pessoas. Israel exibiu indícios de que na verdade o local tinha sido alvo de uma explosão provocada por um foguete da Jihad Islâmica com mau funcionamento. A versão israelense foi corroborada pelos EUA e Reino Unido.

Criança palestina é carregada após explosão no hospital de Al-Shifa Foto: Abed Khaled/ AP

A explosão aconteceu por volta das 16h30, de acordo com relatos locais. Segundo o diretor do hospital, paramédicos e os pacientes que estavam sendo retirados estavam entre os feridos, mas nenhum havia morrido. Ele disse que o comboio era composto por seis ambulâncias, cada uma com dois ou três pacientes dentro.

Horas antes, o porta-voz do Ministério da Saúde, Ashraf al-Qudra, havia anunciado em uma coletiva de imprensa que um comboio transportando “um grande número de feridos” seguiria para o sul pela Rasheed Road às 16 horas, em direção à passagem de fronteira de Rafah. Nos últimos dias, várias pessoas gravemente feridas foram levadas ao Egito para receber tratamento médico que não está disponível na Faixa de Gaza.

Guerra em Gaza

O Hospital Al-Shifa tem sido o centro de várias crises desde o início da guerra. Israel diz que o Hamas, que controla Gaza e orquestrou um ataque mortal em Israel em 7 de outubro, está operando um centro de comando sob o hospital. O Hamas negou isso.

Dezenas de milhares de habitantes de Gaza deslocados estão vivendo dentro e ao redor da instalação, acreditando que ela é mais segura do que outras áreas.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, e grupos de ajuda internacional afirmam que o Al-Shifa está ficando sem combustível e teve que reduzir as operações em meio ao contínuo corte de eletricidade e combustível de Israel. Os médicos disseram que estão tratando um grande número de pessoas feridas em ataques aéreos sem medicamentos e suprimentos suficientes.

Ismail Alghoull, que estava filmando dentro do hospital naquele momento, disse que ouviu uma explosão perto das ambulâncias e correu para fora para ver o que havia acontecido. Ele viu dezenas de vítimas, disse. As pessoas antes se sentiam seguras ao redor do hospital e em uma área comercial próxima à entrada, disse ele. NYT