Explosão de Aquário em Berlim: veja o antes e depois do incidente

BERLIM ― O AquaDom, aquário gigante que explodiu na manhã desta sexta-feira, 16, em Berlim, era apontado pelos proprietários do grupo Sea Life como o maior tanque cilíndrico do mundo antes do vidro ceder e espalhar cerca de 1.400 peixes exóticos pela capital alemã.

A estrutura, que ao todo tinha 25 metros, tendo apenas o tanque cilíndrico 16 metros de altura e 11,5 de diâmetro, era uma das atrações do aquário alemão, que contava também com outros tanques e aquários temáticos, divididos de acordo com a fauna e a forma de interação.

Polícia e bombeiros ainda tentam determinar o motivo do vidro ter trincado e explodido com a pressão, uma vez que a estrutura foi inaugurada em 2003 e passou por obras de revitalização em que foram renovadas as juntas de silicone e a piscina foi completamente limpa, ao custo de 2,6 milhões de euros (R$ ). Especula-se que as temperaturas abaixo de zero na capital alemã durante a noite podem ter causado uma rachadura no tanque.

Veja o AquaDom antes da explosão

Estrutura completa do AquaDom tinha 25 metros de altura, sendo 16 deles apenas do tanque cilíndrico. Foto: Niklas Scheele via REUTERS

Aquário abrigada 1.400 peixes, de 80 espécies diferentes. Foto: Annette Riedl/ DPA via AP

AquaDom passou por reforma há poucos anos, e causa da explosão do vidro ainda é estudada pelas autoridades. Foto: Kay Nietfeld/DPA/AFP

Mergulhadora alimenta peixes no AquaDom, em Berlim, em foto de 2003. Foto: Reuters

Veja o AquaDom depois da explosão

Peixe exótico morto em Avenida de Berlim após explosão do AquaDom. Foto: John MacDougall/ AFP

AquaDom fotografado após a explosão do vidro. Foto: Niklas Scheele via Reuters