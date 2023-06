Explosão de gás de cozinha em churrascaria na China deixa 31 pessoas mortas

PEQUIM - Um vazamento de gás de cozinha causou uma grande explosão em uma churrascaria no noroeste da China, nesta quinta-feira, 22, matando 31 pessoas e ferindo outras sete as vésperas do fim de semana emendando por um feriado chinês.

O acidente deixou muitas pessoas inconscientes e elas precisaram ser carregadas para fora da loja, segundo o site de notícias on-line, The Paper, que citou um membro da equipe de busca e resgate. As vítimas incluíam idosos e estudantes do ensino médio.

A explosão destruiu o restaurante de dois andares na noite de quarta-feira, 21, em uma rua movimentada de Yinchuan, a capital da região de Ningxia, tradicionalmente muçulmana.

Bombeiros trabalham no local da explosão em Yinchuan, na Região Autônoma de Ningxia Hui, na China, após vazamento de gás de cozinha em churrascaria Foto: Wang Peng / EFE

O local estava lotado de clientes que comiam espetinhos de cordeiro e outros pratos cozidos em churrasqueiras a gás em preparativo antes do Dragon Boat Festival, feriado nacional que ocorre nesta semana, informou a agência estatal de notícias, Xinhua.

O governo regional disse que os investigadores estavam trabalhando para determinar a causa da explosão. A agência estatal informou mais tarde que as autoridades locais detiveram nove pessoas, incluindo o proprietário e os sócios do restaurante, enquanto prosseguem as investigações.

Uma hora antes da explosão, os funcionários perceberam o cheiro de gás de cozinha e descobriram que uma válvula do tanque de gás estava quebrada, segundo a Xinhua. A explosão ocorreu quando um funcionário estava substituindo a válvula.

O presidente chinês, Xi Jinping, exigiu atendimento médico urgente para os feridos e uma revisão da segurança após a explosão, disse a Xinhua. Ele pediu esforços para determinar rapidamente a causa do acidente e responsabilizar as pessoas conforme a lei.

Xi também disse que todas as regiões e departamentos relacionados devem abordar de forma mais intensa “todos os tipos de riscos e perigos ocultos” e lançar campanhas para promover a segurança no local de trabalho.

Participantes espirram água durante uma cerimônia entre as corridas de barco no Dragon Boat Festival, em Hong Kong Foto: Tyrone Siu / Reuters

O incidente aconteceu em um ponto de venda do Fuyang Barbecue, uma rede de restaurantes em Yinchuan popular por seus espetos grelhados e pratos fritos, disse o The Paper. O restaurante de dois andares tinha capacidade para 20 pessoas no térreo e oferecia salas de jantar privativas no segundo andar, onde os clientes também podiam cantar no karaokê.

Um membro da equipe de emergência do Hospital Geral da Universidade de Medicina de Ningxia confirmou à AP por telefone que alguns dos feridos estavam recebendo tratamento no hospital, mas disse que não estava autorizado a falar com a mídia e se recusou a fornecer seu nome.

O jornal citou uma mulher identificada apenas pelo sobrenome Chen dizendo que estava a cerca de 50 metros do restaurante quando ouviu a explosão. Ela descreveu ter visto dois garçons saindo do restaurante em seguida, um dos quais desmaiou imediatamente, enquanto uma fumaça espessa saía do restaurante e um forte cheiro de gás de cozinha permeava a área.

O Dragon Boat Festival é um feriado nacional dedicado a comer bolinhos de arroz e barcos de corrida tripulados por equipes de remadores. Embora a maioria da população de Yinchuan seja de chineses da etnia han, um terço é de hui, ou muçulmanos chineses. / AP e EFE