Explosão em armazém de fogos de artifício na Tailândia deixa ao menos 9 mortos e mais de 100 feridos

Pelo menos nove pessoas morreram e 115 ficaram feridas, nove delas em estado grave, após uma explosão em um depósito de fogos de artifício e bombinhas no sul da Tailândia, disse a polícia local neste domingo, 30.

A explosão ocorreu no sábado, 29, em uma loja de fogos de artifício no mercado de Muno, na província de Narathiwat, perto da fronteira com a Malásia, disse à EFE por telefone um porta-voz da delegacia de polícia local.

Pessoas observam os danos as casas destruídas após uma explosão em um depósito de fogos de artifício, matando nove pessoas e ferindo mais de 100, no distrito de Sungai Kolok, na província de Narathiwat, no sul da Tailândia, neste sábado, 29. Foto: MADAREE TOHLALA / AFP

Os feridos mais graves estão sendo tratados em hospitais da região, enquanto a polícia continua examinando o local da explosão para descobrir o que aconteceu e saber mais sobre as vítimas e as famílias afetadas.

As autoridades não deram uma versão oficial sobre a causa da explosão, mas o Bangkok Post diz que ela pode ter sido causada por trabalhos de soldagem que estavam sendo realizados dentro do mercado, indicando que a explosão causou grandes danos ao mercado e também afetou pelo menos 200 casas, que foram queimadas ou perderam seus telhados devido à força da onda de explosão./EFE