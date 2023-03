Explosão em mina de carvão na Colômbia deixa 11 mortos e 10 soterrados

Pelo menos 11 pessoas morreram e outras 10 estão presas após uma explosão dentro de uma mina de carvão no centro da Colômbia, informou nesta quarta-feira, 5, o governador do Departamento de Cundinamarca.

O incidente no município de Sutatausa aconteceu devido ao “acúmulo de gases metano” que explodiram por “uma faísca gerada por uma picareta” de um trabalhador, disse o governador Nicolás García à Blu Radio.

“Há 11 pessoas mortas e ainda estamos na busca e resgate das dez que restam”, acrescentou. “Cada minuto que passa é menos tempo de oxigênio” e será “muito difícil” encontrá-los com vida, lamentou o governador. Trinta trabalhadores estavam dentro dos túneis no momento da explosão.

Foto cedida pelos bombeiros de Cundinamarca, na Colômbia, mostra tentativa de resgate de mineiros soterrados após explosão que deixou 11 mortos Foto: Cundinamarca Fire Department / AFP

A explosão ocorreu na noite de terça-feira em uma mina legal, mas afetou outras cinco, também legais, “que se comunicam entre si”. Três das minas afetadas são El Hoyo, El Lucero e La Esperanza.

Os mineiros presos estão a 900 metros de profundidade, dificultando a busca dos mais de 100 socorristas que trabalham com picaretas, segundo García.

O presidente Gustavo Petro lamentou o acidente e enviou solidariedade aos parentes das vítimas. “Estamos fazendo todos os esforços com o governo de Cundinamarca para resgatar com vida as pessoas presas”, escreveu no Twitter.

Una lamentable tragedia lo sucedido en la mina de Sutatausa, donde fallecieron 11 personas. Estamos haciendo todos los esfuerzos con la gobernación de Cundinamarca para rescatar con vida a las personas atrapadas. Un abrazo de solidaridad a las víctimas y a sus familiares. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 15, 2023

Imagens divulgadas pela imprensa local mostram bombeiros e trabalhadores da autoridade de atendimento a desastres operando nas entradas das minas. Ao redor, algumas pessoas aguardam informações sobre seus parentes desde a madrugada.

Bombeiros do distrito de Cundinamarca, na Colômbia, tentam resgatar os mineiros que fiocaram presos após explosão em mina na cidade de Sutatausa Foto: Cundinamarca Fire Department / AFP

As tragédias em minas são frequentes na Colômbia, especialmente em túneis ilegais em Cundinamarca e outros departamentos do centro do país. O acúmulo de gases é o motivo mais comum dos acidentes. / AFP