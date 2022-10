Explosão em mina na Turquia mata mais de 20 e deixa dezenas de soterrados

Uma explosão em uma mina de carvão no norte da Turquia nesta sexta-feira, 14, matou pelo menos 22 pessoas e deixou dezenas de soterrados, segundo informou o governo turco. O ministério do Interior afirmou que 110 mineiros trabalhavam na mina, localizada na cidade de Amasra, no momento do incidente, ocorrido por volta das 12h15 no horário de Brasília.

O ministro do Interior, Suleyman Soylu, afirmou que a maioria dos trabalhadores conseguiu sair após a explosão, mas cerca de 49 ficaram presos em uma área de maior risco da instalação. Desses, alguns foram resgatados com segurança e outros continuam presos em galerias subterrâneas localizadas entre 300 e 350 metros abaixo do nível do mar. O número de mineiros que continuam no local não foi divulgado.“Estamos diante de uma imagem muito triste”, disse Soylu.

Segundo a governadora local, Nursac Aslan, os socorristas conseguiram chegar até 250 metros de profundidade. Não se sabe se descer mais vai ser possível ou se a passagem estará bloqueada.

Mineiro é carregado para uma ambulância após uma mina em Amasra, na Turquia, explodir nesta sexta-feira, 14 Foto: Via Reuters

O ministro da Energia, Fatih Donmez, disse que uma avaliação preliminar indicou que a explosão provavelmente foi causada pelo acúmulo de grisu, um gás inflamável, formado principalmente de metano, encontrado em minas de carvão. Inicialmente, a autoridade da Turquia para Gestão de Desastres atribuiu o acidente a uma pane elétrica, mas momentos depois voltou atrás na informação e disse que a causa era desconhecida.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, cancelou a agenda oficial para viajar ao local neste sábado. “Nosso desejo é que a perda de vidas não seja maior e que nossos mineiros possam sair sãos e salvos”, escreveu.

Imagens de TV mostraram centenas de pessoas no local que correram para a mina por notícias de amigos ou colegas presos. No local, os sobreviventes são atendidos por paramédicos e enviados para hospitais próximos. Equipes de resgate locais e das regiões vizinhas trabalham.

Em depoimento à imprensa local, alguns trabalhadores que estavam na mina afirmam que chegaram a sentir uma “pressão” na área, mas que não conseguiram ver nada devido à poeira e a sujeira. “Nós não sabemos de nada. Havia poeira e fumaça, não podíamos ver o que aconteceu. Saí sozinho. Aqueles que estavam um pouco longe sentiram a pressão da explosão, mas não conseguimos ver nada”, relatou à emissora NTV um dos mineiros, que saiu do poço antes da chegada das equipes de resgate.

A Turquia sofre regularmente acidentes graves em minas de carvão e de lignito, que os sindicatos atribuem a medidas de segurança deficientes em um setor mal regulamentado e controlado. No pior desastre de minas da Turquia, um total de 301 pessoas morreram em 2014 em um incêndio dentro de uma mina de carvão na cidade de Soma, no oeste do país. Segundo as autoridades locais, a atual explosão não tem incêndios em andamento. /AFP, AP, EFE