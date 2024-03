As negociações por cessar-fogo em Gaza devem ser retomadas neste domingo, 17, no Catar. Além dos bombardeios e dos combates, a ONU teme a fome generalizada no enclave, especialmente no norte, devastado pela guerra e de difícil acesso. A situação é tão dramática que “os médicos já não veem bebês de tamanho normal”, afirmou Dominic Allen, chefe do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) para os territórios palestinos.

Um primeiro navio de ajuda humanitária terminou de descarregar no sábado, 16, 200 toneladas de alimentos para a população do território. A ajuda, descarregada via um cais temporário, está sendo “preparada para a distribuição”, afirmou a WCK, e inclui arroz, farinha, lentilha, feijão, atum e carne enlatada. A instituição não especificou quando será distribuída a ajuda, que será utilizada para preparar refeições para os habitantes do norte da Faixa de Gaza, onde a situação humanitária é especialmente catastrófica.