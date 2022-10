Família é sequestrada e morta na Califórnia; bebê de 8 meses está entre as vítimas

Continua após a publicidade

LOS ANGELES - Os corpos de quatro pessoas de uma mesma família, incluindo um bebê de oito meses, foram encontrados nesta quarta-feira, 5, em um terreno próximo à cidade de Merced, no centro da Califórnia, nos Estados Unidos.

As vítimas são um casal de 27 e 36 anos, seu bebê de 8 meses e o tio da criança, de 39 anos. Eles foram sequestrados na segunda-feira, 3, sob a mira de uma arma, quando estavam no negócio de caminhões da família, na cidade localizada a cerca de 180 km de Sacramento, de acordo com o gabinete do xerife.

“Hoje à noite nossos piores temores foram confirmados, encontramos as quatro pessoas do sequestro mortas”, disse Vernon Warnke, xerife do condado de Merced, em comunicado à mídia local.

O xerife do condado de Merced, Vern Warnke, fala à imprensa sobre o sequestro de uma família na Califórnia Foto: Andrew Kuhn/The Merced Sun-Star via AP

Segundo as autoridades, ainda não se sabe o motivo dos sequestros e assassinatos, mas o homem de 48 anos suspeito de praticar o crime está detido desde terça-feira após tentar cometer suicídio na cidade de Atwater. “Não há palavras agora para descrever a raiva que sinto e a falta de sentido deste evento. Eu já disse isso antes, há um lugar no inferno esperando por esse cara”, acrescentou Warnke.

A polícia identificou os mortos como Aroohi Dheri, de 8 meses; sua mãe, Jasleen Kaur, de 27; seu pai, Jasdeep Singh, de 36; e o tio do bebê, Amandeep Singh, de 39 anos.

A descoberta dos corpos ocorreu horas depois que as autoridades divulgaram imagens de vigilância mostrando o momento do sequestro. Segundo o relato do ‘xerife’, um trabalhador de uma zona rural próxima relatou ter encontrado quatro corpos por volta das 17h30 (horário local). Agentes de segurança chegaram ao local pouco depois para determinar que os corpos pertenciam à família desaparecida.

CHILLING: Police have released surveillance video showing the exact moment the Merced family members, including an 8-month-old girl, were kidnapped. https://t.co/xLQUEiNu1a pic.twitter.com/d7HavY9ssL — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 5, 2022

Gravações de câmeras de segurança registraram como o suspeito abordou os dois homens mortos na manhã de segunda-feira, do lado de fora do negócio da família.

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele tira uma arma de fogo de um saco de lixo branco, conduz os familiares para dentro do prédio, de onde, logo em seguida, saem com as mãos amarradas. O suspeito então os coloca na própria caminhonete das vítimas, liga o carro e vai embora.

Seis minutos depois, ainda como mostrou as imagens, o homem retorna ao local, busca a mulher e o bebê pela porta dos fundos do negócio e os coloca no mesmo carro. Depois, a movimentação não é mais captada pelas câmeras. Horas depois, as autoridades encontraram o veículo em chamas na cidade de Winton, a menos de 19 quilômetros de Merced, e iniciaram a investigação.

Suspeito detido

A polícia prendeu na terça-feira, 4, Jesus Manuel Salgado, de 48 anos, após detetives receberem a informação de que cartões das vítimas haviam sido utilizados em um banco da cidade de Atwater, também na Califórnia. Salgado foi considerado uma “pessoa de interesse” para a investigação e teria tentado suicídio antes de ser confrontado pela polícia.

Jesus Salgado foi considerado uma "pessoa de interesse" na investigação sobre o sequestro e morte de quatro pessoas na Califórnia. Foto: Merced County Sheriff's Office via AP

“A família disse ao nosso suspeito que eles de fato entraram em contato com a polícia por causa do que ele havia falado para eles”, disse o xerife Warnke. “E em vez de falar com a polícia, ele tentou tirar a própria vida.”

As autoridades não forneceram informações adicionais sobre o relacionamento de Salgado com a família assassinada ou o que ele havia dito à própria família. As autoridades não determinaram um motivo para o sequestro e ainda tentavam interrogá-lo.

Salgado foi condenado e preso por assalto à mão armada e cárcere privado em 2005 e foi colocado em liberdade condicional em 2015. Desde então, de acordo com o xerife, a polícia não havia tido maior contato com o suspeito. Após este acontecimento, o xerife Warnke afirmou esperar que o procurador distrital decida “aplicar a pena de morte” se for confirmada a autoria do crime. /EFE e NYT