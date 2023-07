Família real britânica divulga foto para celebrar os dez anos do príncipe George

A família real divulgou neste sábado, 22, uma foto para celebrar os dez anos do príncipe George de Cambridge, filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge Kate Middleton, e neto do rei Charles III.

Príncipe George é o segundo na linha sucessória da realeza britânica - o primeiro é seu pai, príncipe William. Ele tem dois irmãos: a princesa Charlotte, nascida em 2015, e o príncipe Louis, de 2018.

Príncipe George posa para retrato em Londres para celebrar seu décimo aniversário Foto: Millie Pilkington/AFP

O aniversário do rei

No mês passado, Charles III celebrou seu primeiro aniversário como rei - ele foi corado em maio. O seu primeiro desfile de aniversário como soberano do Reino Unido aconteceu em 17 de julho, e o monarca desfilou a frente das tropas britânicas a cavalo.

O icônico desfile, uma tradição entre os britânicos, não acontecia desde 1986, quando a rainha Elizabeth II, que faleceu em setembro aos 96 anos, andou a cavalo pela última vez.

Organizado todos os anos no mês de junho, o desfile militar oficial em Londres marca o aniversário oficial do rei, que completará 75 anos no dia 14 de novembro. Posteriormente, é comum o monarca realizar uma outra celebração em particular.

A tradição deste desfile, denominado “Trooping the colour”, remonta ao reinado de George II em 1748 que, apesar de ter nascido em 30 de outubro, preferiu aproveitar o bom tempo do início do verão para festejar o seu aniversário.