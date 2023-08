FBI mata homem que ameaçou realizar atentado contra o presidente dos EUA

Em uma operação no estado de Utah, nos Estados Unidos, agentes do FBI mataram nesta quarta-feira, 9, um homem que tinha ameaçado atacar o presidente americano Joe Biden, segundo informou a emissora de televisão ABC.

A operação ocorreu no início da manhã em Salt Lake City, quando agentes do FBI foram a uma casa para prender o suspeito.

Um dos policiais disse à ABC que a investigação do FBI começou no último mês de abril e que o Serviço Secreto, encarregado de proteger o presidente americano, foi notificado em junho.

Funcionários do FBI investigam a cena de troca de tiros em Provo, Utah, em 9 de agosto de 2023. Na quarta-feira, 9, agentes do FBI atiraram e mataram um homem de Utah acusado de fazer ameaças contra o presidente Joe Biden. Foto: Laura Seitz / AP

O suspeito havia ameaçado Biden e outras autoridades em diversas mensagens pela internet e até insinuado que já havia feito planos para agir. As ameaças resultaram ser “críveis” para o FBI, segundo este agente.

De acordo com a política do FBI, a troca de tiros que levou à morte do suspeito será objeto de uma investigação interna.

O presidente dos Estados Unidos viajou para Utah nesta quarta-feira. /EFE