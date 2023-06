Resgate de Wilson, que ajudou a achar crianças na Colômbia, envolve 70 policiais e duas cachorras

Os soldados que procuram pelo cão Wilson esperam que o pastor belga de seis anos use “seu instinto de caça” para sobreviver na selva, por onde se perdeu em meio às buscas pelas quatro crianças que sobreviveram a um acidente aéreo na Colômbia. Afinal, Wilson é um “descendente direto do lobo” e recebeu treinamento especializado para missões do tipo.

Duas semanas atrás, Wilson quebrou a coleira que o prendia a seu guia e mergulhou na selva colombiana na trilha das quatro crianças. Elas apareceram, mas o paradeiro do cachorro ainda é desconhecido. Setenta oficiais uniformizados e apoiados por duas cadelas no cio tentam localizar o animal na área do departamento de Caquetá. “Jamais se abandona um companheiro”, afirmaram as Forças Militares da Colômbia. O cachorro já foi visto duas vezes, mas se assustou e fugiu.

Quando nasceu, Wilson era o mais forte da “Ninhada W” - assim chamada porque todos os filhotes foram batizados com nomes que começam com essa letra. Ele treinou por 14 meses na Escola de Engenheiros Militares, localizada na zona sudeste da capital colombiana. Na época, o pastor belga Malinois macho já era “forte, sem medo, muito curioso”, como relatou Edgar Fontecha, instrutor canino da escola militar.

Soldados colombianos seguram cachorros antes de um treinamento de rastreamento em Bogotá, Colômbia, em 14 de junho de 2023 Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Wilson foi treinado nesse centro militar para realizar atividades como detectar explosivos e drogas, fazer resgates sob os escombros de edifícios colapsados e rastrear pessoas em missões humanitárias — esta última se tornou a sua especialidade.

A raça do animal, que historicamente foi treinada para conduzir rebanhos, passou a ser adestrada para fins militares diante de suas habilidades extraordinárias. Mas Wilson desenvolveu um talento raro, pelo seu temperamento. Segundo o Cambio Colômbia, de uma ninhada de oito a dez animais, provavelmente apenas um vai se tornar “espetacular”, como ele é, para buscas e missões humanitárias; com sorte, às vezes dois.

Habilidades

Entre as habilidades marcantes da raça estão o olfato muito apurado — o que os favorece no rastreamento de pessoas e drogas, por exemplo — e uma condição física robusta, quase incansável. Em cerca de 14 meses de treinamento, os cães como Wilson se tornam capazes de descer com o condutor de helicóptero, corda e rapel e aprendem a superar obstáculos no campo e na cidade.

“Eles são a coisa mais próxima de um cachorro Rambo”, resume o site local “Cambio Colombia”.

Como pastor belga Malinois, raça nativa da cidade belga de Mechelen, Wilson é muito leal. Um único tutor militar acompanha o animal ao longo de toda a sua vida e nas diferentes operações de que participa. Cristian David Lara, responsável por Wilson, permanece na floresta para tentar encontrar pistas de seu paradeiro.

O cachorro Wilson contribuiu para que as crianças fossem encontradas na floresta Foto: Exercito Colombiano/ AFP

— É um cachorro muito forte, muito bem treinado, temos certeza de que ainda está vivo — disse à AFP o soldado Elvis Porras, instrutor canino da Escola de Engenheiros Militares, onde Wilson treinou.

Durante as missões, os cães não seguem junto aos soldados nas buscas. Eles recebem um objeto com o cheiro da pessoa perdida e se lançam pela região para tentar encontrá-la. Outro cão, de nome Ulises, foi liberado da operação depois de ser encontrado desidratado e com náuseas. Wilson já havia se perdido outras vezes, mas voltava ao comando após alguns dias, também desidratado, mas logo retomava os trabalhos.

Os soldados confiam que, assim como as crianças, Wilson evitará cobras, onças, onças e outros predadores que rondam a área.

Desenho

Os indígenas Lesly, 13 anos, Soleiny, 9 anos, Tien Noriel, 5 anos e Cristin de 1 ano vagaram durante 40 dias pela mesma floresta antes de serem encontrados fracos e desidratados na última sexta-feira, 9.

Durante sua recuperação no Hospital Militar de Bogotá, as irmãs mais velhas fizeram um desenho no qual se vê um cão em meio às árvores e ao lado de um rio, com o nome Wilson escrito.

Crianças que ficaram desaparecidas na floresta fazem desenhos de Wilson, cão que foi fundamental nas buscas e está desaparecido Foto: Reprodução/AFP

Antes de se perder, o cão “orientou a tropa até pontos cruciais para o rastreamento e para decifrar o caminho que as crianças estavam fazendo”, detalha Edgar Fontecha, outro instrutor canino da escola militar.

O Exército e familiares dos indígenas suspeitam que Wilson foi o primeiro integrante da equipe de busca a ter contato com as crianças.

Para encontrá-lo, “enviamos duas cadelas no cio [para a selva]. Wilson é castrado, contudo, esperamos que ele desperte os seus instintos e vá ao encontro das fêmeas”, explica o general Pedro Sánchez, que comandou a operação de resgate dos menores e agora espera fazer o mesmo pelo cão./AFP