Ferdinand Marcos Jr., filho do ditador de mesmo nome, é empossado como presidente das Filipinas

MANILA - Ferdinand Marcos Jr., filho do ditador de mesmo nome, foi empossado como presidente filipino nesta quinta-feira, 30, em um dos maiores retornos políticos na história recente. Na disputa eleitoral em maio, o mandatátio venceu com vantagem de votos histórica sobre a adversária Leni Robredo. Ao lado da vice-presidente Sara Duterte, ele sucede Rodrigo Duterte.

Sua ascensão ao poder, 36 anos após uma revolta popular apoiada pelo exército que colocou seu pai para a infâmia global. Ativistas e sobreviventes da era da lei marcial sob seu pai protestaram a posse de Marcos Jr., que aconteceu ao meio-dia na escadaria do Museu Nacional de Manila. Milhares de policiais, incluindo anti-motim contingentes, comandos da SWAT e franco-atiradores, foram implantados na área turística da baía do distrito de segurança.

Crise no país

Tal bagagem histórica e antagonismos perseguem Marcos Jr. As Filipinas estão entre os países mais atingidos na Ásia nos últimos dois anos pandemia de coronavírus, após mais de 60 mil mortes e bloqueios prolongados levou a economia à sua pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial e piorou pobreza, desemprego e fome.

Como a pandemia estava diminuindo no início deste ano, a invasão da Ucrânia pela Rússia elevou a inflação global e provocou temores de escassez de alimentos.

Na semana passada, Marcos Jr. anunciou que atuaria como secretário de agricultura temporariamente depois que ele assume o cargo para se preparar para um possível fornecimento de alimentos emergências. ``Eu acho que o problema é grave o suficiente’', disse ele e acrescentou que pediu a seus principais conselheiros que se preparassem para “situações de emergência, especialmente quando se trata de abastecimento de alimentos.’’

Ele também herda insurgências muçulmanas e comunistas de décadas, crime, desigualdade e divisões políticas inflamadas por sua eleição.

No mês passado, o Congresso proclamou sua vitória esmagadora, bem como a de seu companheira de chapa Sara Duterte, filha do presidente cessante, na corrida vice-presidencial.

“Peço a todos que rezem por mim, desejem-me bem. Eu quero fazer bem porque quando o presidente vai bem, o país vai bem’', disse ele.

Marcos Jr. recebeu mais de 31 milhões de votos e Sara Duterte mais de 32 milhões dos mais de 55 milhões de votos expressos na eleição de 9 de maio. Foi a primeira vitória presidencial majoritária nas Filipinas em décadas.

Duterte

O presidente cessante, Rodrigo Duterte, presidiu uma brutal campanha antidrogas que deixou milhares de suspeitos em sua maioria pobres mortos em uma escala sem precedentes de assassinatos que o Tribunal Penal Internacional estava investigando como possível crime contra a humanidade. A investigação foi suspensa em novembro, mas o chefe do TPI pediu que seja retomado imediatamente.

Marcos Jr., ex-governador, deputado e senador, se recusou a reconhecer ou pedir desculpas por violações maciças de direitos humanos e pilhagem sob governo de seu pai e defendeu seu legado.

Marcos Jr. e Duterte são os novos líderes das Filipinas. Foto: Aaron Favila/ AP

Durante a campanha, ele e Sara Duterte evitaram assuntos polêmicos e concentraram-se em um apelo à unidade nacional, embora as presidências de seus pais abriram algumas das divisões mais voláteis da história do país.

Histórico familiar

Seu pai foi forçado a deixar o poder por uma revolta pró-democracia amplamente pacífica em 1986 e morreu em 1989 enquanto estava no exílio no Havaí sem admitir qualquer irregularidades, incluindo acusações de que ele, sua família e amigos acumularam estimado de US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões enquanto estiver no cargo.

Mais tarde, um tribunal do Havaí o considerou responsável por violações de direitos humanos e US $ 2 bilhões para mais de 9 mil filipinos que entraram com uma ação contra ele por tortura, encarceramento, execuções extrajudiciais e desaparecimentos.

Imelda Marcos e seus filhos foram autorizados a retornar às Filipinas em 1991 e trabalhou em um retorno político impressionante, ajudado por um bem financiado campanha de mídia social para renovar o nome da família.

A aliança de Marcos Jr com Sara Duterte, cujo pai continua popular apesar seu histórico de direitos humanos e uma poderosa lembrança de nome como membro de uma das dinastias políticas mais conhecidas do país, o ajudou a capturar a presidência. Muitos filipinos também permaneceram pobres e ficaram desencantados com governos pós-Marcos, disse o analista de Manila Richard Heydarian.

``Isso permitiu que os Marcos se apresentassem como a alternativa,’’ Heydarian disse e acrescentou que “um cenário de mídia social não regulamentado permitiu que seus rede de desinformação para renomear os dias sombrios da lei marcial como supostamente a idade de ouro das Filipinas.’’

Ao longo da principal avenida metropolitana de Manila, santuários e monumentos da democracia erguidas após a queda de Marcos em 1986, se destacam. O aniversário dele expulsão é comemorado a cada ano como um feriado nacional especial, e um comissão presidencial que trabalhou durante décadas para recuperar riqueza dos Marcos ainda existe. /AP