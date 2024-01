Filha de Kim Jong-un deve sucedê-lo após sua morte, diz Coreia do Sul

THE NEW YORK TIMES — A filha do ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que frequentemente acompanha o pai em eventos públicos do país, incluindo testes de mísseis de longa distância, é a pessoa mais provável a se tornar sucessora de Kim após sua morte, de acordo com informações da agência de inteligência da Coreia do Sul divulgadas nesta quinta-feira, 4.

Embora a Coreia do Norte ainda não tenha revelado qualquer detalhe pessoal sobre a jovem, incluindo seu nome e sua idade, oficiais de Seul a identificaram como Kim Ju-ae. Enquanto bebê, Ju-ae ganhou as manchetes de jornais de todo o mundo quando o astro aposentado da NBA, Dennis Rodman, disse que foi autorizado a segurar a criança ao se encontrar com Kim em Pyongyang, em 2013.

A imprensa estatal de Pyongyang referiu-se a suposta sucessora como a filha “mais amada” ou “respeitada” de Kim e mostrou generais militares e outros oficiais de alto escalão ajoelhados diante da jovem. Tais imagens desencadearam especulações generalizadas entre analistas externos de que a filha estava sendo preparada como aparente herdeira do cargo de seu pai.

Em foto divulgada pelo governo da Coreia do Norte, Kim Jong-un aparece ao lado da filha, durante as celebrações de Ano Novo em Pyongyang. Foto: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Mas até agora, o governo da Coreia do Sul tem sido cauteloso em especular sobre o status da jovem no regime secreto de Pyongyang. Oficiais de Seul disseram que embora a dinastia de Kim continuasse no Norte após a morte de Kim, eles não tinham certeza de qual filho iria sucedê-lo.

Kim Jong-un tem outro filho mais novo que Ju-ae, segundo oficiais sul-coreanos. Eles disseram que a agência de inteligência do país também estava checando se o ditador do Norte também poderia ter outro filho mais velho que Ju-ae, que pode ser um menino. Até agora, Ju-ae é a única criança de Kim conhecida que já apareceu em público.

“A partir de agora, Kim Ju-ae é vista como o sucessor mais provável”, disse a Agência Nacional de Inteligência, a principal agência de espionagem do governo da Coreia do Sul, em uma avaliação divulgada nesta quinta-feira, 4, por meio de um membro da Assembleia Nacional. A avaliação foi incluída nas respostas escritas que a agência forneceu às perguntas de Youn Kun Young, membro do comitê de inteligência da Assembleia.

Mas a agência alertou que que também estava considerando “todas as possibilidades” no plano de sucessão do Norte, dadas “muitas variáveis”. A agência não forneceu mais detalhes, apenas observou que Kim ainda era jovem – ele completa 40 anos na segunda-feira, 8 – e até onde se sabe não tem sérios problemas de saúde.

Ju-ae fez sua primeira aparição em público em novembro de 2022, quando ela assistiu a um teste de um míssil de longa distância com seu pai. Desde então, ela acompanhou Kim em importantes eventos estatais, como paradas militares, dividindo o centro do palco com seu pai na cobertura da mídia norte-coreana. A mídia estatal tem mostrado frequentemente pai e filha abraçados e tocando o rosto um do outro em gestos de carinho.

Na celebração de Ano Novo em Pyongyang no último domingo, Kim foi visto em imagens captadas pela TV da Coreia do Norte abraçando e beijando na bochecha sua filha.

A Coreia do Norte não é uma monarquia, mas tem uma liderança dinástica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O seu principal líder é supostamente eleito por meio de um congresso do Partido dos Trabalhadores no poder. Na realidade, porém, os Kim têm governado o país como uma empresa familiar privada há décadas. Tanto o avô quanto o pai de Kim governaram até morrerem. Kim assumiu o cargo depois que seu pai, Kim Jong-il, morreu em 2011.

A questão sobre quem iria seguir no regime tem fascinado autoridades e analistas, especialmente quando dúvidas sobre a saúde de Kim surgiram eventualmente. Se Ju-ae tomar o lugar de Kim como uma líder, ela seria a primeira mulher a comandar o Norte, que é profundamente patriarcal e dominado por homens.

É notável a dificuldade de prever o funcionamento interno do regime de Pyongyang. Muitos analistas externos especulavam há muito tempo que um dos dois irmãos mais velhos de Kim Jong-un substituiria seu pai – até que a Coreia do Norte revelou Kim como sucessor após o derrame de Kim Jong-il em 2008.

Acredita-se que Ju-ae tenha por volta de 10 anos de idade. Analistas dizem que, dada a sua idade, ainda é cedo para dizer se ela eventualmente desenvolveria qualidades de liderança como as que seu pai demonstrou ao estabelecer sua autoridade incontestável por meio de uma série de expurgos de sangue, incluindo a execução de seu tio, em 2013, e o assassinato de seu meio-irmão, em 2017.