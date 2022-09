Filhas de brasileiro Carlos Ghosn veem revolta da Nissan por trás de sua prisão

As filhas de Carlos Ghosn, executivo brasileiro e ex-presidente da Nissan que está preso no Japão, acreditam que as acusações de má conduta financeira contra ele são parte de uma revolta da Nissan contra uma possível fusão com a Renault.

Caroline Ghosn, a filha mais velha, afirmou que, quando viu Hiroto Saikawa, chefe executivo da Nissan, condenar o pai dela durante uma coletiva de imprensa após a prisão do brasileiro, ela suspeitou que a investigação sobre a Nissan estava embasada em uma oposição a mudanças propostas para a aliança Nissan-Renault e "a fusão que meu pai estava preparando."

Carlos Ghosn ao lado de suas filhas Nadine (à esq) e Caroline (à dir). Há ainda os filhos Maya e Anthony. Foto: Arquivo pessoal cedido ao The New York Times

"Para Saikawa, de forma tão inflexível, denunciar alguém que foi seu mentor e, logo depois, imediatamente, sem qualquer benefício de dúvida, condená-lo?", diz Caroline, de 31 anos, em uma entrevista realizada por telefone ao New York Times.

Ela e sua irmã Maya Ghosn, de 26 anos, não têm contato direto com as discussões empresariais do pai, mas as duas disseram que, ao assistir aos comentários de Saikawa na mídia, foi consolidada a crença de que a dinâmica interna da companhia estava em jogo. Saikawa disse aos repórteres que um problema com a aliança era que "o comando da Renault estava concorrendo com o comando da Nissan, com 43% das ações". No futuro, ele disse, a empresa vai "vai procurar por uma estrutura mais sustentável."

"Ele nem tentou encobrir o fato de que a fusão estava diretamente ligada a este assunto", disse Caroline. Maya Ghosn, que trabalha com filantropia, concordou. Enquanto Saikawa estava "falando sobre a aliança, ficou claro para mim que estava ainda mais associado a isso", ela disse. "Meus instintos dizem que isso é maior que as acusações contra o meu pai."

As entrevistas representam a primeira vez desde a prisão de Carlos Ghosn que as filhas, residentes em São Francisco, Califórnia, falaram publicamente sobre o pai, que foi deposto do cargo na Nissan depois de criar um império que incuia a Nissan, Renault e Mitsubishi.

Ghosn, que tem 64 anos, foi preso em 19 de novmebro de 2018, assim que chegou em Tóquio para uma reunião. Depois, foi processado por sonegar seus ganhos por vários anos.

Investigações internas da Nissan, do que é chamado de "substancial e evidente má conduta", tomou dimensões globais, abrangendo equipes que tentaram assegurar evidências potenciais de residências usadas por Ghosn, incluindo um apartamento no Rio de Janeiro. "Nossa própria investigação está em curso, e seu alvo continua a crescer", disse a companhia em um comunicado nesta sexta-feira, sugerindo que os problemas legais do brasileiro Carlos Ghosn poderiam aumentar. Sua família afirma que ele é inocente.

Assim como Ghosn, Greg Kelly, um ex-conselheiro da Nissan e braço-direito do brasileiro, foi indiciado por má conduta financeira. A Nissan também foi indiciada e disse que poderia rever seus procedimentos de conformidades.

Consultado sobre as afirmações das filhas de Ghosn - que uma animosidade sobre a potencial fusão levou às investigações da Nissan - Nicholas Maxfield, porta-voz da companhia, disse: "estas afirmações não são embasadas. A família nunca teria tido nenhuma razão para estar a pardas discussões relacionadas ao futuro da Nissan e da aliança."

"A causa desta cadeia de eventos é a má condução financeira liderada por Ghosn e Kelly", disse Maxfield. "Durante a investigação interna da companhia sobre a má condução financeira, o escritório da promotoria começou a própria investigação e tomou a iniciativa." (Perguntado especificamente sobre se a fusão chegou a ser discutida, Maxfield disse que um prévio anúncio de um plano de seis anos exigia "sinergias adicionais e convergências futuras entre as empresas-membro.")

Ghosn está em uma pequena cela sem a oportunidade de liberdade por meio de fiança. "Aquela primeira noite, eu pensei que meu pai estava voltando para casa em, no máximo, 24 horas", disse Maya Ghosn. "Nos EUA, você fica detido por um curto período de tempo. Pelo menos, esta era a minha experiência assistindo 'Billions'", um programa de televisão sobre um bilionário de fundos em apuros.

A família de Ghosn falou que a sua queda no Japão, uma nação que, antes, celebrava o brasileiro, filho de libaneses, como um salvador, e onde seus filhos passaram boa parte de seus anos de estudo, foi bem difícil de entender.

Em 1999, Ghosn, então vice-presidente da Renault, chegou em Tóquio e aplicou um estilo americano para reestruturar uma Nissan que estava à beira da falência. Ele conseguiu o que analistas de Wall Street achavam impossível - reviver a companhia japonesa e a fazendo a número dois em produção de carros no país asiático.

A reviravolta consagrou Ghosn dentro das escola de negócios como o executivo durão titã que assumiu a tradicional cultura japonesa e venceu. Ele ganhou reputação por mérito - o que ele pensou, também, merecer. Ele era conhecido por serinsatisfeito com seu salário multimilionário, ressaltando que não estava de acordo com os líderes de automóveis ocidentais.

Os filhos de Ghosn, que também se incluem Nadine, de 29 anos, e Anthony, de 24, vivem nos Estados Unidos e Londres, mas consideram Tóquio como sua casa. Eles descrevem um lado de Ghosn que o público nunca vê - um pai presente que poderia esconder barras de chocolate pela casa, ajudar no dever de casa, ir com eles para comer pizza e passar os domingos comprando bagels e vagando pelos corredores lotados da loja Tokyu Hands, no bairro de Shibuya.

"Ele estabeleceu esse tom de estar totalmente presente e criar rituais quase monásticos que fizeram com que seus filhos se sentissem seguros e normais", disse Caroline Ghosn. "Ele era um mestre em criar este andaime para tornar a turbulência de sua vida mais manejável." No último mês, este andaime caiu.

No dia seguinte à prisão de seu pai, Maya Ghosn, que estava visitando Tóquio, andou pelo sofisticado bairro de Hiroo, onde ela cresceu, sentindo "uma profunda perda de incocência", ela disse. Os Ghosns esperavam ver seu pai solto antes das festas de fim de ano. No dia 20 de dezembro, uma corte japonesa adotou um passo incomum de rejeitar o pedido da promotoria de estender a detenção do brasileiro, e a família se preparou para pagar a fiança. Horas depois, as autoridades japonesas puseram mais processos nas costas de Ghosn, afirmando que ele tinha, temporariamente, transferido 16 milhões de dólares em perdas pessoais incorridas durante a crise financeira de 2008 para o balanço da Nissan.

"Eu liguei para Maya chorando. Nós não havíamos dito nada pela primeira vez em três minutos", Caroline Ghosn contou. "Toda a situação é um golpe forte, nos moldes de tragédia grega."

Sob as leis japonesas, Ghosn pode ser questionado diariamente por promotores e interações com seus advogados japoneses e representantes da França, Brasil e Líbano são permitidas, os três países que possui cidadania. Seus filhos não podem se comunicar com ele. "Nunca havíamos ficando todo este tempo sem ouvir a voz de meu pai", falou Maya Ghosn.

Sua irmã mais velha disse: "nós apenas queremos que ele saia de tudo isso saudável e bem e que tenha a possibilidade de se defender, tenha acesso ao processo e a chance de usar sua voz."

Eles foram informados que a cela de Ghosn não possui aquecimento e que ele já pediu repetidamente por cobertores. Ele teve negados pedidos de caneta e papel. Dizem que perdeu cerca de nove quilos. "Ele não é um terrrorista. Não é El Chapo. Todo detalhe que nós aprendemos é devastador", disse Caroline.

Ghosn mudou sua família para o Brasil, Estados Unidos e França durante seus anos na indústria automobilítica, mas as irmãs Ghosn disseram que têm boas memórias do Japão. Elas comem arroz e peixe no café da manhã, e, há seis meses, Caroline teve um pequeno casamento na cidade japonesa de Naoshima.

No começo dos anos 2000, o pai delas era tão famoso no Japão que os japoneses iam, educadamente, pedir por seu autógrafo em uma mercearia. Nissan era como um membro da família, as irmãs comentam. "Era uma parte tão grande da vida dele, e ele criou esta criança por 20 anos (Nissan), e fez isso por meio de sangue, suor e lágrimas, quando todos não acreditavam que isso seria possível", afirmou Maya.

Ghosn tinha a esperança de fazer a união da Nissan com a Renault de forma permanente, de acordo com uma pessoa informada sobre suas discussões. É um movimento que muitos executivos da Nissan, incluindo Saikawa, se opuseram.

Reportagens sobre o estilo de vida de Ghosn frustram suas filhas, que as veem como insinuações de transgressões. Suas residências corporativas em Tóquio, Paris, Rio de Janeiro e Beirute, no Líbano, também estão sob escrutínio. Elas foram pagas por meio de uma empresa de fachada que Ghosn e Kelly montaram.

Os filhos de Ghosn dizem que acreditam que a Nissan tinha conhecimento das casas e que o ajudaram a eficientemente liderar duas companhias presentes na Fortune Global 500. "Ele tinha essas posses acessiveis a ele para que ele pudesse ser mais eficiente", disse Caroline Ghosn.

Ambas as mulheres disseram que foram bombardeadas com investigações da imprensa, incluindo repórteres japoneses fingindo serem do escritório da procuradoria e outros esperando do lado de fora de suas casas. Os advogados de Ghosn nos Estados Unidos alertaram a família que poderiam estar inseguros ao visitar o Japão, por receio de prisão ou questionamentos.

Caroline Ghosn disse que desde a prisão do pai, ela não suporta dirigir seu amado Nissan Leaf, um carro elétrico em verde menta. "Eu vou andar enquanto meu pai não puder fazer o mesmo", ela disse. / NYT