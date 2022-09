Filhos de Harry e Meghan ganham títulos de príncipe e princesa com a morte de Elizabeth II

LONDRES - A ascensão ao trono britânico de Charles, que adotou o nome rei Charles III, após a morte de sua mãe, Elizabeth II, muda muita coisa na estrutura da família real britânica. Agora, o príncipe William é o herdeiro ao trono e os filhos do príncipe Harry ganham títulos reais de príncipe e princesa.

Ao vivo Acompanhe as últimas notícias sobre a Rainha Elizabeth Monarca morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia

Um decreto emitido pelo rei George V, em 1917, limita os títulos de príncipe e princesa aos filhos do monarca (neste momento os filhos de Charles: William e Harry), filhos dos filhos do monarca (netos do rei Charles, ou seja George, Charlotte, Louis, Archie e Lilibet) e “ao filho mais velho vivo do filho mais velho do Príncipe de Gales”.

Antes da morte da rainha, Archie e Lilibet - filhos de Harry e Meghan Markle - não recebiam os títulos. Em teoria, os dois filhos mais novos de William e Kate Middleton também não, mas Elizabeth II tinha o poder de alterar as regras e, em 2012, decretou que todos os filhos do casal, não apenas o mais velho, seriam príncipes e princesas.

Príncipe Harry e Meghan Markle divulgam primeira foto da filha Lilibet em cartão de Natal, que também traz o filho Archie

Bob Morris, da University College London, disse que a regra foi elaborada para diminuir o número cada vez maior de títulos de príncipe. “A rainha Vitória teve nove filhos, todos príncipes e princesas, e depois eles tiveram filhos e assim por diante, e George V considerou que algo precisava ser feito para resolver a situação”, disse ele.

Agora, independente do fato de Harry e Meghan terem renunciado às suas funções reais, seus filhos podem usar os títulos.

Continua após a publicidade

Casal Harry e Meghan

O casamento em 2018 no Castelo de Windsor de Harry e Meghan parecia um conto de fadas que rapidamente se transformou em pesadelo. Exasperado com os incessantes ataques dos tabloides à mulher, Harry decidiu em 2020 se distanciar da família real, causando um terremoto na instituição.

Em uma entrevista explosiva em março de 2021, o casal acusou a família real de insensibilidade e comentários racistas.

Meghan e Harry ao lado da rainha Elizabeth II em evento no Palácio de Buckingham Foto: John Stillwell/Pool Photo via AP

Eles agora moram na Califórnia com os filhos Archie (nascido em 2019) e Lilibet (nascida em 2021).

Herdeiro ao trono

Continua após a publicidade

Filho mais velho do rei Charles III e da falecida princesa Diana, o príncipe William é agora o herdeiro do trono. Ele é muito popular e, junto com sua mulher Kate, transmitem a imagem de um casal unido e moderno com três filhos pequenos.

Nos últimos anos, William assumiu um papel cada vez mais importante dentro da monarquia, à medida que sua avó Elizabeth II envelhecia e seu irmão Harry foi morar na Califórnia. William é um grande defensor de causas como saúde mental e proteção ambiental.

Nova linha sucessória

Com a morte da rainha, entenda a nova linha sucessória ao trono britânico:

1. Príncipe William, duque de Cambridge (primogênito de Charles e Diana, neto da rainha, nascido em 1982)

2. Príncipe George de Cambridge (primogênito de William e Kate, nascido em 2013)

Continua após a publicidade

3. Princesa Charlotte de Cambridge (filha de William e Kate, nascida em maio de 2015)

4. Príncipe Louis de Cambridge (filho de William e Kate, nascido em 2018)

5. Príncipe Harry, duque de Sussex (filho de Charles e Diana, neto da rainha e irmão de William, nascido em 1984)

6. Archie, filho de Harry e Meghan (nascido em 6 de maio de 2019)

7. Lilibet Diana, filha de Harry e Meghan (nascida em 4 de junho de 2021 nos Estados Unidos)

8. Príncipe Andrew, duque de York (segundo filho da rainha Elizabeth II, nascido em 1960)

9. Beatrice de York (filha de Andrew e Sarah, neta da rainha Elizabeth II, nascida em 1988)