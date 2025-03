Opinião | A Europa precisa olhar no espelho e decidir se quer ser uma potência

Setenta anos atrás, Lord Ismay, primeiro secretário–geral da Otan, definiu o propósito da aliança na segurança europeia como “manter a União Soviética fora, os americanos dentro e os alemães subalternos”. Mal temos dois meses da nova gestão de Donald Trump e talvez essa dinâmica finalmente mude, especialmente após as cenas lastimáveis entre o presidente dos EUA e seu homólogo ucraniano. O que talvez mude, entretanto, é a parte dos alemães.

A frase original é mais concisa. “The Soviets out, the Americans in and the Germans down”. Ela, inclusive, explica o motivo da aliança ter continuado a existir mesmo após a Guerra Fria, um questionamento frequente e, de certo modo, limitado. Após o 11 de Setembro, os EUA buscaram, de forma mais ou menos bem-sucedida, repaginar a aliança como agora uma defensora da democracia contra o terrorismo e o extremismo.

PUBLICIDADE Na semana passada, enquanto Trump recebeu Zelenski na Casa Branca, o mundo assistiu boquiaberto o presidente dos EUA escancarar seu “estilo” de fazer diplomacia: a truculência e a aspereza de alguém que já foi comparado por um ex-diplomata dos EUA de agir como Tony Soprano, um mafioso de uma famosa série. Seu vice-presidente, J.D. Vance, servia de escada, com a postura ensaiada de um bom subalterno. O que Trump pode estar querendo obter com sua postura em relação à Ucrânia foi tema de nossa coluna anterior. Pode ser mera concessão, populismo com os gastos públicos ou obter da Rússia apoio em relação ao Irã. No caso específico da pessoa de Zelenski, entretanto, não se pode descartar que o ucraniano foi praticamente emboscado na Casa Branca como vendetta de Trump pela falta de cooperação do ucraniano em relação ao filho de Joe Biden.

Após Zelenski ter sido basicamente expulso da Casa Branca antes da conclusão da programação previamente acertada, líderes europeus vieram a público reafirmar seu apoio aos ucranianos. Mais que isso, Kaja Kallas, líder da diplomacia da União Europeia, disse que o “mundo livre precisa de um novo líder”. O que Trump conseguiu até agora, com sua postura perante Ucrânia, Dinamarca, Canadá e México, é provar que não é um parceiro confiável.

Na terça-feira, 4, a chefe do executivo da UE, Ursula von der Leyen, anunciou um programa chamado “ReArm Europe”, que unifica e expande os vários projetos já existentes de modernização e integração das forças armadas europeias, incluindo a busca pela autossuficiência de munições. Os cálculos maximalistas do programa somam oitocentos bilhões de euros, quantia mais do que expressiva.

Chefe do executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen (foto), anunciou programa que unifica e expande os vários projetos já existentes de modernização e integração das forças armadas europeias. Foto: Virginia Mayo/AP

Isso precisa ser interpretado e contextualizado. Trata-se da Europa utilizando o mesmo “Keynesianismo militar” que os EUA tanto utilizaram nas últimas décadas, com os gastos militares usados para incentivar a economia. Também trata-se da Europa se preparando para, eventualmente, ter que lidar sozinha com ameaças à sua segurança, especialmente olhando para a Rússia, mas não apenas.

Não quer dizer que a Europa conseguirá, agora, manter o apoio militar aos ucranianos sem os EUA. Talvez seja “tarde demais” para a Ucrânia, mas os europeus parecem ter finalmente entendido que precisam de uma política de segurança comum e independente, inclusive como forma de aprofundar a integração europeia. Com os EUA voltando seus olhos cada vez mais para o Indo-Pacífico, a Europa não pode mais contar com a aliança atlântica como antes.

Retornamos à frase que abre a coluna. Sem “os americanos dentro”, os alemães não podem mais estar subalternos. Olaf Scholz já iniciou um processo de mudança, em fevereiro de 2022, em seu discurso de “Zeitenwende”, “ponto de virada”. O provável novo chanceler, Friedrich Merz, anunciou um ambicioso pacote de rearmamento e retomada industrial, no valor de meio trilhão de euros. “Custe o que custar”, em suas palavras.

Uma Europa que aja de forma concertada e como potência passa por uma Alemanha preparada para desempenhar esse papel junto da França. Torna-se imperativo enfrentar o tabu sobre uma Alemanha armada, já que o país, desde a derrota nazista, enfrenta uma série de limitações nessa seara, incluindo a expressa proibição de programas nucleares militares. O momento é o mais oportuno para os europeus em décadas.

Resta saber se deixarão passar mais uma vez essa oportunidade, inclusive por sabotagem interna, como as de Orbán ou de Le Pen. Trump, hoje, diz que a Europa precisa cuidar de sua própria segurança. Caso o faça, certamente o mesmo Trump a chamará de belicosa. Enquanto Rússia e EUA negociam a Ucrânia, e EUA e China se encaram no Pacífico, a Europa precisa se olhar no espelho e decidir se quer ser mero apêndice dos EUA ou uma potência por si.