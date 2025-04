Opinião | Como a política de interesses e o poder coercitivo de Trump afetam o Pacífico e a China?

O novo governo Trump já deixou claro para o mundo que o que importará para seu governo nos próximos quatro anos será o interesse concreto e a capacidade de poder coercitivo que alguém pode exercer. O multilateralismo vai sofrer, o soft power dos EUA já está prejudicado e uma guerra comercial global se desenha no horizonte.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala em um evento no Salão Leste da Casa Branca, em Washington: tarifas e coerção Foto: Mark Schiefelbein/AP

Todos esses países possuem economias exportadoras e um superávit comercial com os EUA. O Japão, por exemplo, deve ter que lidar com tarifas sobre sua indústria automotiva, um dos focos das políticas de Trump. O Japão exporta não apenas veículos, mas também peças para o mercado dos EUA.

O presidente dos EUA acredita que tais medidas contribuirão para expandir a capacidade de manufatura do seu país, aumentando a base de postos de trabalho qualificados na indústria. “Trazer os empregos de volta”, como ele costuma dizer, se referindo às empresas que expandiram suas atividades em outros países. Carros japoneses são o grande símbolo desse processo, intensificado a partir dos anos 1980. Trump também se preocupa com a balança comercial dos EUA. Claro que os maiores afetados, especialmente no curto prazo, serão os consumidores nos EUA, muitos deles cidadãos que votaram por Donald Trump.

Não é possível dizer ainda quais serão as consequências globais das novas políticas de Donald Trump, que ainda não completou três meses no cargo. O que é certo é que ninguém assistirá de forma passiva. Ocorrerão três tipos de processos distintos, mas correlacionados.

O primeiro deles é a conformação, ou seja, países que aceitarão essa nova realidade, mesmo que momentânea, em suas relações com os EUA, e vão conformar suas relações e políticas de maneira que aconteça uma adaptação. Por exemplo, a depreciação cambial, medida habitualmente adotada pelo Japão, para equilibrar as tarifas.

O segundo processo é o do enfrentamento, com tarifas recíprocas ou contenciosos jurídicos contra as tarifas, que podem infringir eventuais acordos bilaterais ou multilaterais, por exemplo. Não que Trump se importe com tais acordos.

Esse é o caminho sinalizado por México e Canadá, países que, junto dos EUA, integram o USMCA, o antigo Nafta. Ambos os países já afirmaram que tarifas seriam ilegais e, no caso canadense, é perceptível a mobilização social em torno da retaliação, com o incentivo ao consumo de produtos locais e com produtos vindos dos EUA sendo deixados de lado nas prateleiras.

O terceiro processo é o da diversificação, talvez o mais inteligente, mas que, ao mesmo tempo, requer mais destreza e capital político e econômico. Ao mesmo tempo em que praticamente nenhum país pode abrir mão do acesso à maior economia do mundo ou se dar ao luxo de confrontar economicamente os EUA, as políticas de Trump são um alerta, um despertador, para a necessidade de parcerias e relações econômicas e comerciais diversas. Também são um alerta para a necessidade de cadeias de suprimento mais condensadas regionalmente, compactas e mais seguras.

PUBLICIDADE Dois sinais claramente nessa direção foram dados na bacia do Pacífico. No último dia 22 de março, os ministros das Relações Exteriores de Japão, China e Coreia do Sul realizaram uma cúpula de cooperação trilateral, incluindo até um eventual acordo de livre comércio. Tal acordo soa improvável hoje, e enfrentaria muitos obstáculos, inclusive históricos, mas sinaliza um aprofundamento de algumas parcerias regionais em reação ao novo governo dos EUA. O mesmo Trump, inclusive, possui parcela de responsabilidade no aprofundamento das relações comerciais entre esses três países. No primeiro dia de seu primeiro mandato, Trump retirou seu país da Parceria Transpacífica, que ainda não havia sido ratificada, diminuindo a presença comercial e de investimentos dos EUA na região e abrindo caminho para a Parceria Regional Econômica Abrangente, que envolve quinze países, incluindo as três potências citadas. Embora seja um acordo pouco ambicioso, ele estabelece bases onde os países integrantes podem construir relações mais profundas. Japoneses, chineses e coreanos querem dar o recado a Trump de que eles possuem também outras opções.

Em 2017, em seu primeiro mandato, Donald Trump e sua mulher, Melania Trump (de vermelho), receberam o líder chinês, Xi Jinping, e a primeira-dama chinesa, Peng Liyuan, em um jantar em Mar-a-Lago, na Flórida Foto: Alex Brandon / AP

Ao mesmo tempo, a Malásia anunciou uma cúpula em maio que reunirá a China, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, e o Conselho de Cooperação do Golfo, o CCG. Isso simplesmente não pode ser desprezado, com potenciais de investimentos gigantescos, e o primeiro-ministro malaio deixou claro que os EUA não possuem mais o poderio econômico que já tiveram.

Já o líder chinês Xi Jinping, que não costuma viajar muito ao exterior, fará uma viagem oficial à Malásia, Vietnã e Camboja em abril. Trump deve fazer sua primeira viagem ao exterior do novo mandato apenas em maio, aos países do Golfo Pérsico. Seja lá o que Trump pretenda fazer, os países asiáticos parecem estar preparados para se movimentar nesse novo e dinâmico tabuleiro.