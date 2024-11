O sentimento anti-armênio é tão importante para a República do Azerbaijão quanto o antissemitismo era para a Alemanha nazista ou o racismo branco era para a África do Sul do apartheid. Fornece um inimigo comum, um sentido nacional e um bode expiatório para todas as mazelas. Ademais, fornece justificativa para um Estado autoritário, personalista e armamentista, já que, supostamente, tais características são para “proteger” os azerbaijanos do inimigo exterior, do Outro. Exemplo disso é o caso de Ramil Safarov, oficial azerbaijano que assassinou um militar armênio enquanto este dormia em um exercício da Otan e foi recebido como heroi em Baku.

Nada do que foi expresso aqui se trata de “mera opinião” do colunista, podendo ser verificado em, por exemplo, documentos da Corte Internacional de Justiça, como o publicado nesse último dia 12 de novembro. A mesma CIJ que determinou que o regime Aliyev interrompesse o bloqueio ao território do antigo oblast de Nagorno-Karabakh, que durou meses e custou vidas, até culminar em uma ofensiva militar azerbaijana e a limpeza étnica, termo utilizado pelo Instituto Lemkin de Prevenção ao Genocídio, do território, com a retirada de mais de cem mil pessoas de suas terras originais, embora o ex-procurador geral do Tribunal Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, não tenha hesitado em chamar de genocídio

Processo esse que Aliyev se vangloria, realizando exposições dantescas de capacetes de soldados armênios mortos e mencionando no discurso de abertura de uma conferência supostamente sobre o clima. Importante mencionar também que o governo do Azerbaijão mantém vinte e três cidadãos armênios como presos políticos, mesmo tendo acordado sobre a libertação dessas pessoas, como o filantropo Ruben Vardanyan.

Todo esse aparato de Estado e o moderno e belo centro de Baku são financiados com, pasmem, dinheiro do petróleo e do gás. A região do mar Cáspio é um dos berços históricos da exploração de petróleo, impossível de ser desvinculada do processo das mudanças climáticas. Nas exportações azerbaijanas de hidrocarbonetos recaem também suspeitas de que o país “lava” gás natural russo, permitindo que as sanções internacionais sejam contornadas.