Pelo menos quatro pessoas morreram e 50 ficaram feridas neste domingo, 3, quando uma bomba explodiu durante uma missa católica em uma universidade na cidade de Marawi, no sul das Filipinas.

Marawi é a maior cidade com maioria muçulmana no país asiático e autoridades de segurança do país acreditam que o ataque pode ter ocorrido em retaliação a uma série de operações militares contra grupos radicais islâmicos na região nos últimos dias.

O presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., condenou o ataque, que atribuiu a “terroristas estrangeiros”.

“Condeno nos termos mais fortes possíveis os atos hediondos e sem sentido perpetrados por terroristas estrangeiros contra a Universidade Estadual de Mindanao”, disse Marcos em comunicado.

A universidade também condenou “o ato de violência”, suspendeu as aulas e enviou mais seguranças ao campus, informou a instituição em comunicado. “Continuamos solidários com a nossa comunidade cristã e com todos os afetados por esta tragédia”, acrescentou o comunicado.

Imagens publicadas no Facebook pelo governo provincial de Lanao do Sul mostraram o governador Mamintal Adiong visitando os feridos no ataque em um centro médico.

Continua após a publicidade

Chris Jurado, um estudante universitário de 21 anos, disse à AFP em sua cama de hospital que a explosão ocorreu durante a primeira leitura da Bíblia na missa. “Aconteceu de repente, todo mundo começou a correr”, disse ele.

Autoridades das Filipinas inspecionam local em que ocorreu uma explosão durante uma missa em uma universidade na cidade de Marawi, no sul do país asiático Foto: Governo das Filipinas/ AP





União

O prefeito de Marawi, Majul Gandamra, pediu para que os membros das comunidades muçulmana e cristã permaneçam unidos.

“A nossa cidade é há muito tempo um exemplo de coexistência pacífica e harmônica, e não permitiremos que tais atos de violência ofusquem o nosso compromisso coletivo com a paz e a unidade”, disse Gandamra num comunicado, no qual condenou o ataque.

O incidente ocorreu depois que as forças armadas filipinas lançaram um ataque aéreo na sexta-feira que matou 11 combatentes islâmicos da organização Dawlah Islamiyah-Filipinas em Mindanao.

Continua após a publicidade





50 pessoas ficaram feridas após uma explosão durante uma missa em uma universidade em Malawi, no sul das Filipinas Foto: Província de Lanao Del Sur/ AP

Os militares indicaram no sábado que o grupo planejava realizar ataques na província de Maguindanao do Sul. A região sofreu diversos atentados a autocarros, templos católicos e mercados públicos durante décadas.

O governo filipino assinou um acordo de paz em 2014 com o maior grupo rebelde do país, a Frente de Libertação Islâmica Moro, que pôs fim à sua revolta armada. Contudo, outros grupos menores que tem relações com o Estado Islâmico continuam ativos na região.