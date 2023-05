Fim de regra migratória pressiona Biden e ameaça seus cálculos para reeleição; leia análise

Ao longo da maior parte de seu mandato, o presidente americano, Joe Biden, utilizou uma política de fronteira da era Trump que tem atraído críticas dos progressistas de seu partido e fracassou em diminuir a frequência dos ataques dos republicanos.

Conforme a Casa Branca se prepara para suspender o Título 42 e multidões de migrantes se juntam ao longo da fronteira, Biden logo será espremido pela pressão política sobre imigração como nunca foi — e justamente enquanto faz campanha para se reeleger.

A regra de emergência de saúde pública deu poder para agentes da Patrulha de Fronteira rejeitarem migrantes imediatamente, sem fornecer para a maioria uma oportunidade de solicitar asilo.

Biden discursa em evento em NY: imigração é o calcanhar de aquiles do democrata Foto: John Minchillo / AP

Autoridades da Casa Branca se preocupam há muito a respeito da suspensão do Título 42. Nos primeiros meses da presidência de Biden, seu principal especialista em pesquisas alertou assessores da Casa Branca que imigração constitui uma das vulnerabilidades mais significativas de Biden.

A utilização da regra por parte de Biden não refreou acusações de republicanos de que o presidente é fraco em relação à segurança da fronteira. Nos dias que antecederam a suspensão da política, a Comissão de Segurança Interna da Câmara dos Deputados liderada pelos republicanos exibiu várias imagens de migrantes dormindo nas ruas de comunidades próximas à fronteira e vídeos de multidões atravessando-a.

“Caos, desordem e uma fronteira totalmente aberta é o que eles querem para os Estados Unidos”, afirmou o deputado Dan Bishop, republicano da Carolina do Norte, referindo-se a Biden e seu secretário de segurança interna, Alejandro Mayorkas.

Fogo amigo democrata

Biden também enfrentou pressão de seu próprio partido. Alguns democratas usaram o Título 42 como escudo contra acusações de serem brandos em relação à segurança da fronteira durante a campanha para as eleições de meio de mandato, que terminaram com resultados surpreendentemente favoráveis para os democratas. Democratas moderados também tentaram, nos meses recentes, estender a regra ou valer-se dela em um acordo por reforma imigratória. Biden também enfrentou pressão para fazer mais no sentido de dissuadir migrantes de atravessar a fronteira de algumas autoridades locais, incluindo o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams.

Alguns progressistas que acusaram Biden de adotar táticas da era Trump ao manter em vigor o Título 42 agora se preocupam com um fenômeno conhecido como “banimento de trânsito”, uma restrição que o presidente aplicará em substituição ao Título 42. A nova regra rejeitará argumentos da maioria dos solicitantes de asilo que cruzam a fronteira sem antes ter pedido proteção no México.

“O banimento de trânsito é um problema”, afirmou o deputado Adriano Espaillat, democrata de Nova York. “O modelo tradicional de solicitação de asilo não deveria ser alterado nem mutilado por essas políticas. Esta é uma de minhas críticas.”

A Casa Branca culpou os republicanos publicamente por não propor soluções para conter o aumento na migração. Assessores de Biden com frequência defendem seu histórico notando que ele introduziu um projeto de legislação em seu primeiro dia na presidência pretendendo prover caminhos para a cidadania para 11 milhões de imigrantes indocumentados, proteger os ditos Dreamers e expandir vistos para trabalhadores, famílias e visitantes. Os republicanos se opuseram à proposta, que não foi a lugar nenhum. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL