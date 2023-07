‘Foguetes lançados da Cisjordânia contra Israel mudaram as regras do jogo’, avalia especialista

O exército israelense realizou o maior ataque em quase duas décadas dentro da região da Cisjordânia. A ofensiva israelense ocorreu com ataques por via aérea e terrestre na cidade de Jenin, o que não aconteceu em outras incursões israelenses mais recentes na região.

É a segunda vez desde o fim da segunda intifada palestina em 2005 que uma operação militar na região é feita desta maneira.

Operações na Cisjordânia, governada pela Autoridade Palestina são raras. A Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, é um palco mais frequente de tensão. Nos últimos meses, no entanto, o número de atentados de militantes palestinos saídos do território contra colonos israelenses tem aumentado. Desde janeiro, 23 israelenses morreram em atentados na Cisjordânia em Israel. As retaliações israelenses provocaram a morte de 140 palestinos, sendo metade deles membros de grupos radicais.

Para o pesquisador sênior da Universidade de Haifa em Israel, Ido Zelkovitz, a postura de Israel mudou por conta do lançamento de foguetes da Cisjordania contra o território israelense, pratica que não é comum na região.

Drones israelenses atingiram alvos em um reduto militante na Cisjordânia ocupada na manhã de segunda-feira e centenas de soldados foram mobilizados na área Foto: Majdi Mohammed / AP

Qual é o objetivo desta operação em Jenin?

Nos últimos dois anos. as organizações terroristas, principalmente no campo de refugiados de Jenin, tem construído infraestrutura importante para a vigilância das atividades do exército israelense e o planejamento de ataques terroristas. A cidade, que supostamente é controlada pela Autoridade Palestina, tem muita influencia de diversas organizações como Hamas e a Jihad Islâmica.

Continua após a publicidade

Essas organizações tentam introduzir maior infraestrutura militar na região e compartilhar conhecimentos usados contra Israel na Faixa de Gaza.

Diversos ataques foram feitos da Cisjordania no último mês contra o território israelense, o que acarretou em uma mudança de postura das forças israelenses em relação a Jenin. Para os israelenses, a tentativa de lançar foguetes da Cisjordania fez com que as regras do jogo fossem mudadas, mesmo que o foguete não tenha causado nenhum estrago para Israel.

Acredito que isso fez com que o exército decidisse realizar uma incursão militar em Jenin.

Israel intensificou as operações no norte da Cisjordânia, lar da cidade de Jenin e seu campo de refugiados adjacente, um reduto de grupos armados palestinos onde houve uma série de ataques a israelenses, bem como ataques de colonos judeus a comunidades palestinas Foto: MAHMUD HAMS / AFP

Esta operação afeta a crise política em Israel ou é apoiada por partidos da oposição?

Acho que há quase 100% de apoio da oposição nesta operação militar. Há um entendimento de que Israel deve prejudicar a infraestrutura militar desta cidade, antes que algo maior aconteça.

E embora Israel esteja em uma grande crise política. quando se trata de segurança, ambos os lados concordam que esta operação militar é necessária. E a oposição sabe fazer este tipo de diferenciação entre as necessidades de segurança e a crise política.

Continua após a publicidade

Existe a possibilidade do conflito escalar neste momento? Sempre pensamos na possibilidade de uma nova intifada, é possível que escale para isso?

Primeiro devo dizer que hoje nas redes sociais existe uma tentativa do Hamas e da Jihad Islâmica de tentar mobilizar os palestinos para realizarem manifestações contra Israel e até mesmo um incentivo para ataques terroristas em toda a Cisjordânia.

Para que uma nova intifada aconteça, precisamos de uma onda de protestos na Cisjordânia, da parte norte de Jenin até a parte sul de Hebron, o que ainda não aconteceu.

Crianças palestinas posam com armas e munições em uma mostra de armas para a ala militar do grupo Hamas no campo de refugiados de Nusseirat, no centro da Faixa de Gaza, sexta-feira, 30 de junho de 2023 Foto: Fatima Shbair / AP

Mas vemos uma tentativa do Hamas e da Jihad Islâmica de mobilizar o público palestino na direção de uma intifada, eles estão tentando criar uma atmosfera de escalada dos conflitos na região, também para desafiar o regime da Autoridade Palestina na Cisjordania.

É possível que uma retaliação ocorra na Faixa de Gaza?

O grupo quer estabilizar economicamente a situação da Faixa de Gaza. Na última década eles não cresceram nada, tudo ficou estagnado.

Continua após a publicidade

Eles querem criar um estilo de vida relativamente normal para os habitantes de Gaza. Se eles lançarem foguetes contra Israel neste momento, iriam prejudicar os seus interesses estratégicos. Mas tudo pode mudar rapidamente.