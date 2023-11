Força aérea da Jordânia lança suprimentos médicos para hospital na Faixa de Gaza

A força aérea da Jordânia lançou suprimentos médicos para um hospital sitiado na Faixa de Gaza, disse o rei Abdullah II do país nas primeiras horas desta segunda-feira, 6. “Nosso corajoso pessoal da Força Aérea enviou ajuda médica urgente ao hospital de campanha jordaniano em Gaza à meia-noite”, informou o líder no X, antigo Twitter.

“É nosso dever ajudar os nossos irmãos e irmãs feridos na guerra em Gaza. Estaremos sempre ao lado dos nossos irmãos palestinos”, acrescentou o rei.

Por outro lado , Israel anunciou que este lançamento da ajuda foi feito em ‘coordenação’ com o exército israelense. “Durante a noite, em coordenação (com o exército israelense), um avião jordaniano despejou suprimentos médicos e alimentos para o hospital jordaniano na Faixa de Gaza”, disse um porta-voz militar à AFP.

Movimentação em frente ao hospital Al Quds gerido pelo Crescente Vermelho na cidade de Gaza. Foto: Reuters

O anúncio do lançamento aéreo ocorre enquanto o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, completava uma viagem diplomática regional um dia antes, na qual manteve conversas em Amã com os secretários de estado da Jordânia, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

No domingo, dia 5, Blinken visitou a Cisjordânia ocupada, o Iraque e Chipre, como parte de sua viagem focada em ajudar civis sitiados em Gaza e prevenir ataques de grupos apoiados pelo Irã às tropas dos EUA em retaliação à guerra em Gaza.

Os combates em Gaza foram intensificados no domingo, o 30º dia desde que terroristas do Hamas invadiram a fronteira com Israel, matando mais de 1.400 pessoas, a maioria delas civis, e fazendo mais de 240 reféns, segundo autoridades israelenses.

Desde então, Israel bombardeou incessantemente a Faixa de Gaza e enviou tropas para o terreno, deixando 9.770 mortos em território palestiniano, dois terços dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas.

O porta-voz militar israelense, Daniel Hagari, disse no domingo que o exército cercou a cidade de Gaza, no norte da faixa, dividindo o território palestino em dois. “Agora existe o sul de Gaza e o norte de Gaza”, declarou. /AFP.