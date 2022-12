Força Aérea dos EUA impediu consultorias de generais ao Azerbaijão por temer escândalo

Durante o auge da guerra no Afeganistão, os líderes militares dos EUA se reuniram no Azerbaijão, país do Mar Cáspio, para abraçar seu presidente, Ilham Aliiev, apesar de um relatório da Embaixada dos EUA comparando-o aos chefes da máfia em “O Poderoso Chefão”.

Deixando de lado as preocupações sobre a cultura de corrupção do país, os funcionários do Pentágono persuadiram Aliiev a abrir as fronteiras e o espaço aéreo para rotas de abastecimento dos EUA e da Otan no Afeganistão. Em troca, as autoridades americanas prometeram uma parceria diplomática mais próxima com Aliiev e direcionaram US$ 369 milhões (R$ 1,9 bi em valores atuais não corrigidos) em contratos de defesa para a Silk Way Airlines, uma transportadora de carga do país que, segundo investigadores americanos, era controlada pelo governo.

Dois generais da Força Aérea dos EUA - Duncan McNabb e William Fraser III - que supervisionaram as rotas de abastecimento de 2008 a 2014, mais tarde tentaram lucrar com suas conexões no Azerbaijão. Ao se aposentarem do serviço ativo, os generais de quatro estrelas negociaram valiosos acordos de consultoria com a Silk Way Airlines, de acordo com documentos obtidos pelo The Washington Post sob a Lei de Liberdade de Informação. Um deles ganhava U$ 5 mil (R$ 26 mil) por dia.

O secretário de Defesa dos EUA, Robert M. Gates (esquerda), sentado em frente ao presidente do Azerbaijão, Ilham Aliiev, em uma reunião em junho de 2010 em Baku Foto: Carolyn Kaster/ Reuters - 06/06/2010

O Pentágono e o Departamento de Estado americano normalmente aprovam solicitações de militares aposentados dos EUA para trabalhar para potências estrangeiras ou empresas controladas por governos estrangeiros, tendo aprovado mais de 95% das solicitações desde 2015. Mas quando a Força Aérea soube dos empreendimentos comerciais de McNabb e Fraser no Azerbaijão, as autoridades os sinalizaram como um possível embaraço e um risco à segurança nacional, mostram os documentos.

O caso desencadeou uma batalha interna prolongada entre os generais aposentados e R. Philip Deavel, advogado civil e diretor da Agência dos Conselhos de Revisão da Força Aérea, que levantou questões éticas e temia que os acordos de consultoria dos militares pudessem desencadear um escândalo.

Montando uma rota ― e um fluxo multimilionário de dólares

McNabb e Fraser, ambos agora na casa dos 70 anos, acumularam uma infinidade de contatos estrangeiros enquanto lideravam o Comando de Transporte dos EUA (Transcom), o gigantesco braço de logística militar responsável por mover tropas e suprimentos ao redor do mundo.

McNabb, ex-aluno da Academia da Força Aérea, chefiou o comando de 2008 a 2011. Fraser, formado pela Texas A&M, o sucedeu e ocupou o cargo até se aposentar em 2014. Como comandantes, o principal desafio era transportar material para o Afeganistão, em um verdadeiro pesadelo logístico.

O Irã havia bloqueado o acesso ao país inimigo pelo oeste. O Paquistão ofereceu acesso do sul e do leste para caminhoneiros dispostos a percorrer rotas árduas por montanhas e desertos, mas às vezes fechava seus postos de fronteira quando aumentavam as tensões com Washington.

Quando McNabb assumiu o comando da Transcom, disse ele ao The Washington Post em uma entrevista recente, uma de suas primeiras tarefas foi tentar abrir uma rota de abastecimento alternativa para o Afeganistão pelo norte, que contornasse a Rússia. A única opção viável era cruzar os territórios de várias ex-repúblicas soviéticas, incluindo o Azerbaijão, um país do tamanho de Portugal que fica espremido entre a Rússia e o Irã.

Gen. Duncan McNabb, left, commander of Transcom, tours the control tower at Camp Bastion, in Helmand province, Afghanistan, in January 2010. MUST CREDIT: Cpl. Joshua E. Bradley/U.S. Marine Corps. Foto: U.S. Department of Defense / U.S. Department of Defense

Em novembro de 2008, McNabb fez sua primeira viagem internacional como comandante da Transcom a Baku, capital do Azerbaijão no Mar Cáspio, para ver se conseguia obter o apoio de Aliiev e seu governo para novas rotas de abastecimento marítimo e terrestre, bem como direitos de sobrevoo expandidos. “O Azerbaijão foi a chave”, lembrou McNabb na entrevista. No auge da guerra, em 2010, cerca de um quarto dos suprimentos não letais dos EUA e da Otan – combustível, alimentos e material de construção – passavam pelo Azerbaijão.

McNabb disse que o governo de Aliiev estava aberto às rotas de abastecimento militar propostas, mas queria algo em troca. A princípio, as autoridades do Azerbaijão insistiram que os EUA teriam que pagar tarifas para usar o espaço aéreo de seu país, mas depois cederam. “Tive que dizer a eles que não pagamos a ninguém”.

As rotas de abastecimento valeram a pena para o Azerbaijão de outras maneiras, no entanto. A Silk Way Airlines, buscando entrar no mercado dos EUA, recebeu US$ 269 milhões (R$ 1,4 milhões) em contratos de defesa durante o mandato de três anos de McNabb na Transcom para transferir suprimentos da Europa para o Afeganistão e Iraque, de acordo com registros da Força Aérea.

McNabb não desempenhou um papel direto no processo de contratação. Mas ele se encontrou com funcionários da Silk Way e disse que certa vez recebeu um executivo da Silk Way para jantar em sua casa na Scott Air Force Base, em Illinois. “Eles fizeram muitas missões e fizeram um bom trabalho”, disse ele.

Reativando contatos, fazendo contratos

McNabb se aposentou da Força Aérea em dezembro de 2011 e se estabeleceu em Arlington, Virgínia. Um ano e meio depois, funcionários da Silk Way Airlines o contataram sobre um possível contato comercial. Eles queriam modernizar o centro de controle operacional no Aeroporto Internacional Heidar Aliiev, em Baku, e convidaram o ex-comandante para retornar ao Azerbaijão em junho de 2013 para uma visita e se ofereceram para contratá-lo como consultor. McNabb concordou.

Ele montou uma empresa de consultoria, a Ares Mobility Solutions, no mesmo mês, em parceria com um coronel aposentado da Força Aérea e um capitão da reserva da Marinha que havia trabalhado no setor aéreo. A Ares assinou um contrato com a Silk Way que pagava uma taxa mensal de US$ 10.000 mais despesas. Pelo acordo, McNabb deveria viajar para Baku a cada três a cinco meses para trabalhar por alguns dias.

Dois meses depois de receber o embaixador do Azerbaijão, Elin Suleimanov, na Scott Air Force Base, em Illinois, onde funcionava a sede da Transcom, Fraser se aposentou da Força Aérea em julho de 2014. Em poucos dias, de acordo com os registros da Força Aérea, ele recebeu uma oferta de emprego do Silk Way Group - controladora corporativa da Silk Way Airlines, Silk Way West Airlines, Silk Way Bank e outras empresas. com o nome Silk Way.

O general William Fraser III (centro), comandante da Transcom, em foto de maio de 2012 na Espanha. Foto: Senior Airman Jonathan Garcia/U.S. Air Force./ U.S. Navy

De acordo com a lei federal, militares aposentados dos EUA - definidos como aqueles que serviram pelo menos 20 anos - e os reservistas devem obter permissão de seu ramo das forças armadas e do Departamento de Estado antes de aceitar qualquer coisa de valor de potências estrangeiras ou empresas controladas por governos estrangeiros.

A Silk Way Airlines era uma das 23 subsidiárias de uma holding privada, a Silk Way Group LLC, que passou a dominar o setor de aviação no Azerbaijão após a privatização parcial da companhia aérea estatal do país. McNabb disse que achava que a Silk Way Airlines era totalmente privada, então ele não buscou autorização federal a princípio.

Fraser buscou permissão prévia da Força Aérea, em um requerimento datado de 25 de agosto de 2014, em que dizia não ter conhecimento de nenhuma conexão com o governo do Azerbaijão, argumentando que buscava autorização porque um conselheiro de ética da Transcom o aconselhou a fazê-lo.

No pedido endereçado à Força Aérea, Fraser deu poucos detalhes ao descrever suas funções no Silk Way Group, escrevendo que ele “seria um consultor/conselheiro fornecendo experiência no assunto” e “ajudaria a desenvolver futuras oportunidades de negócios”. Ele disse que sua “taxa normal” como consultor era de US$ 5 mil (R$ 26,2 mil) por dia.

Questionamentos éticos e legais

O pedido de Fraser imediatamente atraiu atenção do Pentágono. A equipe de Deavel concluiu que, ao contrário da afirmação de Fraser, havia fortes indícios de que o governo do Azerbaijão controlava o Silk Way Group.

Enquanto isso, o Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea realizou uma revisão separada e apresentou um relatório confidencial a Deavel. Embora os detalhes da revisão permaneçam em segredo, a agência de investigação disse que tinha “preocupações de segurança nacional” sobre o Silk Way. Isso foi o suficiente para Deavel. Ele negou o pedido de Fraser em 30 de setembro de 2014.

Antes de apresentar um segundo pedido à Força Aérea, Fraser manteve contatos com Deavel para convencê-lo de que sua autorização era de interesse nacional, e pedindo informações de como fazer sua nova aplicação ter mais chances de sucesso.

Depois que Fraser apresentou o segundo requerimento, Deavel verificou a alegação de que o Departamento de Estado achava que o trabalho de Fraser seria “útil para os interesses americanos”. Funcionários do Departamento de Estado negaram a afirmação do general e disseram que não estavam pressionando para que o pedido fosse aprovado.

O Departamento de Estado também comunicou a Deavel que outro general aposentado da Força Aérea, McNabb, havia informado o oficial de escritório do Departamento de Estado para o Azerbaijão que ele estava trabalhando para a Silk Way Airlines, na primeira notificação à Força Aérea sobre o trabalho de sua consultoria no país.

A avaliação final de Deavel descreveu como preocupantes as atuações de McNabb e Fraser na empresa azeri, devido aos contratos de defesa da Silk Way nos Estados Unidos. Deavel informou que a Transcom concedeu 2.230 missões de transporte aéreo de carga para a Silk Way durante o mandato de McNabb, mais 1.117 missões enquanto Fraser estava no comando, por um custo total de U$ 369 milhões (R$ 1,9 bi).

O advogado disse não questionar a necessidade das missões de transporte aéreo, mas alertou que o Congresso e a mídia podem ver os subsequentes acordos de consultoria dos generais como uma espécie de “retorno”. Como resultado, ele disse que planejava rejeitar a reaplicação de Fraser, a menos que seus chefes o instruíssem de outra forma. Nenhum o fez.

Desfecho

Embora isso tenha marcado o fim da pressão de Fraser para consultar no Azerbaijão, a Força Aérea ainda precisava decidir o que fazer com McNabb.

O caso repercutiu nos níveis mais altos da Força Aérea até junho de 2015, quando o inspetor geral da Força Aérea abriu uma investigação para determinar se McNabb havia cometido má conduta ao trabalhar para a Silk Way Airlines sem aprovação federal.

Três oficiais de investigação entrevistaram McNabb no Pentágono em 23 de outubro de 2015. O general aposentado disse que não havia feito nada de errado e que nunca encontrou nenhuma evidência de que a Silk Way Airlines estivesse sob o controle do governo do Azerbaijão.

Os investigadores observaram que ele havia sido informado sobre as regras sobre empregos em governos estrangeiros pouco antes de sua aposentadoria e que era sua responsabilidade cumprir a lei.

Ele negou que seu trabalho de consultoria na Silk Way fosse uma recompensa pelos contratos de defesa dos EUA concedidos à empresa quando chefiou a Transcom.

O escritório do inspetor-geral da Força Aérea concluiu a investigação sobre McNabb em novembro de 2015 e concluiu que ele havia violado a lei ao não obter permissão para emprego em um governo estrangeiro.

Não há penalidade criminal por infringir a lei, mas os militares podem reter o pagamento da aposentadoria daqueles que o fizerem. McNabb confirmou que o Departamento de Defesa cortou sua pensão, mas se recusou a falar em valores./ WPOST





