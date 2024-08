Forças Armadas da Venezuela declaram ‘lealdade absoluta’ a Maduro após apelo de opositor

Os militares são peça-chave no regime chavista e considerados um obstáculo para a remoção de Maduro do poder. Desde que chegou ao Palácio Miraflores, o chavismo promoveu mais de 2 mil generais - número sem paralelo no mundo -, promoveu um alinhamento político e entregou a eles benesses remuneratórias e controles de diversos aparatos do Estado.