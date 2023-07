Forças da Rússia derrubam míssil de cruzeiro na Crimeia

As defesas antiaérea da Rússia derrubaram um míssil de cruzeiro na região da cidade de Kerch, na Crimeia, segundo anunciou neste domingo o governador da anexada península ucraniana, Sergey Axionov.

“Na área de Kerch, as forças de defesa antiaérea derrubaram um míssil de cruzeiro”, disse o político, através de mensagem publicada em seu canal do Telegram.

Axionov garantiu que a ação não causou danos e não deixou vítimas.

Um soldado ucraniano se prepara para disparar um lançador de foguetes pesado russo TOS-1A Solntsepyok, na sexta-feira, 7 de julho de 2023 Foto: AP

Apesar disso, o governador fez um apelo para que a população da região mantenha a calma.

Desde o atentado ocorrido em outubro do ano passado na ponte de Kerch, que liga a Crimeia com o território continental da Rússia, a península foi alvo de constantes ataques com drones e mísseis.

Esses ataques muito além da linha de frente nas regiões russas na fronteira com a Ucrânia ou na península anexada da Crimeia se tornaram comuns durante a guerra na Ucrânia, que acaba de ultrapassar a marca de 500 dias.

Continua após a publicidade

As autoridades das regiões russas e as autoridades nomeadas por Moscou na Crimeia, que foi anexada ilegalmente em 2014, têm relatado regularmente explosões, ataques de drones e até mesmo ataques transfronteiriços por sabotadores ucranianos. Kiev nunca assumiu abertamente a responsabilidade por esses ataques.

Em outubro passado, uma grande explosão danificou gravemente a ponte de Kerch — uma importante rota de transporte e abastecimento para as tropas russas na Crimeia — deixando-a fora de serviço por semanas.

No que parece ter sido a primeira admissão direta do envolvimento de Kiev, o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, em uma postagem no Telegram no sábado, listou o ataque entre as principais conquistas do país na guerra até o momento. /EFE, /AP