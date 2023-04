Forças de segurança da França confiscam panelas para evitar protestos barulhentos contra Macron

GANGES, FRANÇA - O presidente francês, Emmanuel Macron, enfrentou novamente, nesta quinta-feira, 20, centenas de manifestantes durante uma visita a um centro educativo no sul da França, onde as forças de segurança confiscaram panelas para evitar protestos ruidosos.

A visita ao colégio de ensino médio Michel de Ganges, ao norte de Montpellier (sul), é o segundo deslocamento público de Macron desde a promulgação, na madrugada de sábado, de sua impopular e contestada por meses reforma da previdência.

O presidente liberal, de 45 anos, já tinha sido recebido com vaias e panelaços em Sélestat (nordeste), onde havia retomado suas visitas pela França, com o objetivo de defender seu plano de 100 dias para superar a crise social e política que a reforma gerou.

O presidente francês, Emmanuel Macron, conversa com crianças, pais e professores em escola em Ganges Foto: Daniel Cole/ AP - 20/4/2023

“Os ovos e as panelas servem apenas para cozinhar na minha casa”, comentou Macron em sua chegada a Ganges durante uma conversa com o deputado esquerdista Sébastien Rome, que o assegurou que a “resistência” estava “um pouco mais longe”, embora não pudesse ser ouvida.

Pela manhã, o prefeito da região proibiu os “dispositivos sonoros portáteis”, por isso os policiais confiscaram panelas dos manifestantes e os mantiveram longe da delegação do presidente. Em seu Twitter, o jornalista Paul Larrouturou compartilhou um vídeo do momento em que um policial diz a um manifestante que ele não pode se aproximar da escola com uma panela.

Pour préparer l’arrivée d’Emmanuel Macron les gendarmes ouvrent les sacs et interdisent l’entrée des casseroles dans le village de Ganges.

«C’est illégal» se plaint un manifestant.

« Vous voulez voir l’arrêté préfectoral ? » lui répond le gendarme en allant chercher un papier. pic.twitter.com/FaK1pHfjto — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) April 20, 2023

Dezenas de policiais foram mobilizados na pequena cidade para impedir que os manifestantes se aproximassem da escola. Eles usaram brevemente gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas que tentavam ultrapassar as barreiras.

“Pode-se sair de uma crise democrática proibindo panelas?”, se perguntou a deputada ecologista Sandrine Rousseau.

Apesar da rejeição dos sindicatos e de uma grande maioria dos franceses, segundo as pesquisas, Macron apresentou uma lei para adiar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos e, com medo de perder a votação no Parlamento, a adotou por decreto em março.

Na segunda-feira, 17, Macron delimitou um prazo de 100 dias para tentar virar a página do conflito social rapidamente e iniciou um giro pela França para defender os temas com os quais quer relançar seu mandado (2022-2027), como a reindustrialização e a educação.

Em Ganges, prometeu também aumentar o salário dos professores “entre € 100 e € 230 líquidos ao mês” (entre R$ 554 e R$ 1.274). “Há de reconhecer e pagar melhor os professores”, disse.

No fim desta quinta-feira, Macron fez uma parada surpresa em outra pequena cidade do sul da França, Perols, onde caminhou pelas ruas para se encontrar com alguns moradores em um ambiente descontraído, apertando mãos e fazendo selfies.

Em um giro pela França, Emmanuel Macron tenta conter a crise social no país Foto: Daniel Cole/ AP - 20/4/2023

Para uma mulher que disse a ele que discordava da maneira como o líder forçou as mudanças nas pensões no Parlamento, chamando-o de antidemocrático, ele disse, sorrindo: “Não vou renunciar”. Ela então respondeu: “Você não se importa com o que as pessoas querem”.

Invasão da bolsa

Em Paris, centenas de pessoas realizaram uma manifestação pacífica nesta quinta-feira na estação ferroviária Gare de Lyon.

Mais tarde, elas se dirigiram para o distrito comercial de La Defense, onde invadiram brevemente o prédio da bolsa de valores europeia Euronext, e usaram sinalizadores.

“Queremos mostrar que a mobilização continua”, disse Fabien Villedieu, chefe do sindicato Sud Rail. “De jeito nenhum vamos deixar passar essa reforma.”

Manifestantes usam sinalizadores após invadir bolsa Euronext em Paris Foto: Geoffroy Van der Hasselt / AFP - 20/4/2023

A ação na Euronext visa mostrar “onde está o dinheiro”, disse Villedieu. “A França nunca foi tão rica, nunca as multinacionais na França foram tão ricas. O problema é a distribuição da riqueza.”

Editor francês é preso em Londres

Em Londres, um gerente editorial francês foi preso na terça-feira depois de ser interrogado pela polícia sobre sua participação nos protestos da França contra a reforma previdenciária, disse seu empregador.

Ernest Moret foi detido depois de chegar de Paris na estação ferroviária de St. Pancras na noite de segunda-feira a caminho da Feira do Livro de Londres, disse a Editions La Fabrique em um comunicado conjunto com a editora radical londrina Verso Books.

Um porta-voz da Polícia Metropolitana não deu o nome de Moret, mas disse que um homem de 28 anos foi parado por policiais sob uma lei que permite que eles interroguem alguém que possa estar envolvido em terrorismo.

Ele foi preso na terça-feira sob suspeita de obstruir intencionalmente a investigação, disse a polícia.

Lei do Terrorismo

Os editores disseram que os oficiais justificaram o questionamento de Moret alegando que ele participou dos turbulentos protestos contra a proposta de Macron de aumentar a idade da aposentadoria.

Moret foi preso por obstrução quando se recusou a fornecer senhas para desbloquear seu telefone, disseram os editores.

Uma pessoa que está sendo interrogada sob a Lei do Terrorismo de 2000 pode ser obrigada a fornecer senhas ou códigos para desbloquear dispositivos eletrônicos, de acordo com a lei.

“Consideramos essas ações violações ultrajantes e injustificáveis dos princípios básicos da liberdade de expressão e um exemplo de abuso das leis antiterrorismo”, disseram os editores.

Moret, gerente de direitos estrangeiros da La Fabrique, permaneceu sob custódia. Nenhuma informação adicional foi fornecida pela polícia sobre por que ele foi parado e interrogado./AFP e AP









