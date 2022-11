As Forças Democráticas Sírias (SDF, na sigla em inglês) afirmam que 38 membros do grupo Estado Islâmico foram mortos em uma ofensiva, que teve apoio dos Estados Unidos, contra o grupo jihadista, no último enclave pertecente aos terroristas, no leste da Síria, depois de a área ter sido bombaredada durante toda a noite.

Três combatentes da SDF foram mortos e dez ficaram feridos, afirmou o porta-voz do grupo, Mustafa Bali, por meio do Twitter. Foto: BULENT KILIC / AFP

