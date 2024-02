As Forças de Defesa de Israel (IDF) prenderam aproximadamente 100 pessoas dentro do Hospital Nasser em Khan Younis, no sul de Gaza, como parte de uma operação que já dura vários dias. O exército declarou que essas pessoas foram “suspeitas de atividade terrorista” e que haviam matado “terroristas na região do hospital”. O Ministério da Saúde de Gaza relatou que as forças da IDF prenderam muitos funcionários médicos de dentro do Complexo Médico Nasser, que as IDF transformaram em uma base militar.

Os funcionários de saúde de Gaza também mencionaram que cinco pacientes em estado grave morreram devido à falta de oxigênio. Isso ocorreu depois que o complexo hospitalar foi privado de eletricidade e água durante a operação.

Pacientes palestinos descansam após serem evacuados do hospital Nasser em Khan Younis, devido à operação terrestre israelense, em 15 de fevereiro de 2024 Foto: Mohammed Salem / REUTERS

O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas expressou profunda preocupação com a operação, afirmando que ela ocorreu após um cerco de uma semana que cortou suprimentos vitais, incluindo médicos, alimentação e combustível, para o complexo. O Escritório caracterizou a operação como parte de um padrão de ataques das forças israelenses a infraestruturas civis essenciais em Gaza, especialmente hospitais. As forças israelenses entraram no complexo após emitir avisos de evacuação para o hospital, onde mais de 5 mil pessoas haviam procurado abrigo no dia anterior. Na época, eles afirmavam ter inteligência confiável de que os corpos de reféns poderiam estar mantidos no hospital.

Nenhum corpo de refém foi encontrado até agora, mas a IDF afirmou ter descoberto armas e medicamentos com os nomes de reféns israelenses dentro do complexo. No sábado, a IDF afirmou que suas ações no hospital eram baseadas em inteligência que indicava que o Hamas estava conduzindo atividades militares lá.

Em uma declaração separada ao The Washington Post no sábado, 17, a IDF reiterou que era “bem documentado que o Hamas usa hospitais e centros médicos para suas atividades terroristas”. Médicos internacionais voluntários no hospital afirmaram que não viram evidências de atividades militantes no local. Críticos argumentaram que os ataques hospitalares de Israel foram desproporcionais a qualquer ameaça representada por militantes que possam estar operando lá.

Israel e Egito negaram rumores de um plano de evacuação de Gaza, enquanto a ONU solicitou acesso ao hospital.

O que mais você precisa saber

Vinte e dois dos 36 estabelecimentos de saúde de Gaza não estão funcionando, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Outros onze estão apenas parcialmente operacionais.

A Corte Internacional de Justiça recusou o pedido da África do Sul de introduzir garantias adicionais para os palestinos antes da ofensiva planejada de Israel na cidade do sul de Rafah. Em vez disso, a Corte afirmou que a “situação perigosa” em Rafah exigia que Israel cumprisse sua decisão anterior, que incluía tomar “todas as medidas ao seu alcance” para evitar o genocídio e permitir mais ajuda em Gaza.

A situação em Rafah está se tornando cada vez mais difícil, segundo o escritório humanitário da ONU, com pessoas “desesperadas, famintas e aterrorizadas” antes do ataque antecipado de Israel.

Egito e Israel negaram especulações de que refugiados palestinos seriam empurrados para fora de Rafah e para o Egito, depois que imagens de satélite obtidas pelo The Post mostraram o Egito limpando e construindo um muro em torno de um terreno ao longo de sua fronteira com Gaza.

Pelo menos 28.858 pessoas foram mortas e 68.677 feridas em Gaza desde o início da guerra, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Israel estima que cerca de 1.200 pessoas foram mortas no ataque do Hamas em 7 de outubro e diz que pelo menos 235 de suas tropas foram mortas desde o início de sua ofensiva em Gaza./WP

