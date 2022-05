THE WASHINGTON POST - Forças russas se preparam para um desfile na cidade portuária de Mariupol, disseram autoridades ucranianas, limpando os destroços de um teatro bombardeado que serviu como principal abrigo da cidade antes de ser destruído em um dos ataques mais mortais da guerra.

A agência de inteligência de defesa da Ucrânia disse na quarta-feira, 4, que a Rússia planeja transformar Mariupol em um centro de “celebrações” em 9 de maio. Essa data, conhecida como Dia da Vitória, marca o papel da União Soviética na derrota da Alemanha nazista. “Para isso, a cidade está limpando urgentemente as ruas centrais dos destroços, dos corpos dos mortos e das munições não detonadas”, disse a agência.

“Os ocupantes continuam a desmontar os escombros no centro da cidade, incluindo o Teatro Dramático, em preparação para o desfile”, disse Petro Andriushchenko, assessor do prefeito de Mariupol. Os moradores estão sendo forçados a limpar os escombros para que possam comer, continuou. “Trabalho em troca de comida: esta é a melhor ilustração da ‘vitória’ dos ocupantes”, disse.

O ataque, ocorrido no dia 16 de março, teria matado ao menos 300 pessoas, disseram autoridades locais à época. Uma investigação da agência Associated Press publicada na quarta-feira, no entanto, indica que o número real de mortos pode ser quase o dobro do assinalado pelas estimativas iniciais. Uma bandeira branca havia sido amarrada no topo do prédio antes do ataque aéreo, e a palavra “crianças” estava pintada em russo no chão ao longo dos dois lados do prédio.

O Ocidente teme que o presidente russo, Vladimir Putin, possa usar o Dia da Vitória para intensificar e expandir seus ataques – ou para reforçar sua narrativa doméstica de que Moscou está tendo sucesso no que o Kremlin descreveu como uma “operação militar especial” para desmilitarizar a Ucrânia.

Moradores de Mariupol se refugiavam em teatro antes do ataque russo que destruiu o prédio

Mariupol é central nessa narrativa. Putin declarou vitória na cidade portuária estratégica no final do mês passado, mesmo quando um reduto da resistência ucraniana permanecia na usina siderúrgica Azovstal. Uma derrota total de Mariupol daria à Rússia uma ponte terrestre no leste da Ucrânia, um porto importante e uma vitória de propaganda após mais de dois meses de reveses em seu ataque.

Especialistas da Organização para Segurança e Cooperação na Europa determinaram no mês passado que o atentado ao teatro de Mariupol foi “provavelmente uma violação flagrante do direito internacional humanitário e aqueles que o ordenaram ou executaram cometeram um crime de guerra”.

Um vídeo postado nesta quarta-feira no canal do Telegram Mariupol Now mostra carros abandonados, materiais de construção destruídos e equipes de limpeza do lado de fora do teatro.

A gravação de quase 13 minutos mostra uma escavadeira movendo escombros para um caminhão de lixo e outra revirando os destroços. Dentro do teatro há paredes queimadas, tetos desabados e janelas estouradas.

As cenas sombrias contrastam fortemente com a visão russa da vida na cidade. “Mariupol está sob o controle do Exército russo. A vida pacífica está sendo estabelecida na cidade”, disse o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu.

Autoridades ucranianas disseram que fortes combates envolveram a siderúrgica na quarta-feira, depois que um comboio humanitário liderado pelas Nações Unidas retirou mais de 150 civis de abrigos subterrâneos. Cerca de 200 civis ainda estão escondidos na usina.

O prefeito Vadim Boichenko disse que o contato com as forças ucranianas foi perdido na quarta-feira, quando as forças russas usaram armamento pesado, incluindo tanques e bombas, para invadir a usina.

Em um vídeo postado no Telegram, o comandante da Azov, Maksim Zhorin, disse que, pelo segundo dia consecutivo, as forças russas invadiram o “território da usina”. “A situação é extremamente difícil, mas continuamos a defender-nos”, disse.