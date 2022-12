França e Reino Unido exigirão teste anticovid a viajantes procedentes da China

PARIS - Países com importantes hubs de conexões aéreas - como Reino Unido e França - decidiram nesta sexta-feira, 30, exigir testes anticovid para viajantes provenientes da China, devido a preocupações consideradas “compreensíveis” pela OMS diante da nova onda da pandemia no país. gigante asiático.

Espanha, Coreia do Sul e Israel também anunciaram medidas semelhantes às já adotadas em dias anteriores por Estados Unidos, Itália, Japão, Índia e Taiwan, entre outros importantes destinos de negócios e turismo.

As decisões foram aceleradas pela rápida propagação da covid-19 na China desde que o gigante asiático suspendeu repentinamente todas as restrições sanitárias no início do mês para controlar a pandemia.

Em imagem de arquivo, viajantes fazem fila no balcão de imigração do Aeroporto Internacional Roissy Charles-de-Gaulle; novas restrições anticovid entrarão em vigor para passageiros da China Foto: Christophe Archambault/AFP - 1/02/2021

Tanto o Reino Unido quanto a França indicaram que exigirão que os viajantes da China tenham um teste de covid negativo antes de embarcar rumo aos países.

Outros testes aleatórios serão realizados na França após o pouso e os testes positivos serão sequenciados para detectar possíveis novas variantes do vírus, disse um funcionário do governo em entrevista coletiva.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considerou na quinta-feira que esses testes são “injustificados” na União Europeia (UE), dado o elevado nível de imunidade da população do bloco.

Mas os cientistas ocidentais expressaram medo de que a rápida disseminação do vírus na China esteja alimentando o surgimento de novas variantes.

A Alemanha pediu justamente a intensificação da vigilância nos aeroportos europeus para detectá-los.

Evolução da pandemia

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que os controles são “compreensíveis”, porque “servirão para proteger a população” diante da “falta de informação da China” sobre a evolução da pandemia.

O governo chinês julgou, em vez disso, que as precauções tomadas são resultado de “exagero, difamação e manipulação política” orquestrado pela imprensa ocidental.

“Desde o início da epidemia, a China compartilhou informações e dados confiáveis com a comunidade internacional, incluindo a OMS, de maneira aberta e transparente”, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira.

Dados não confiáveis

Três anos após o surgimento dos primeiros casos de coronavírus em Wuhan (centro), a China encerrou sua política draconiana de “covid zero” em 7 de dezembro.

A população foi amplamente protegida do vírus graças a testes generalizados e monitoramento rigoroso dos movimentos, além de bloqueios e quarentenas obrigatórios desde a descoberta de um contágio.

Essas medidas extremas, que mantiveram o país em grande parte isolado do restante do planeta, desferiram um duro golpe na segunda maior economia do mundo e provocaram manifestações de descontentamento contra as autoridades do país comunista em novembro.

Em imagem de arquvio, passageiros levam suas bagagens no aeroporto de Barcelona, Espanha, que também adotou medidas anticovi para passageiros procedentes da China Foto: Joan Mateu/AP - 9/07/2021

Desde que as restrições foram suspensas, os hospitais chineses foram inundados por uma avalanche de doentes, a maioria idosos vulneráveis por não serem vacinados, e muitas farmácias ficaram sem remédios contra a febre.

Apesar da retomada da epidemia, as autoridades também encerrarão as quarentenas obrigatórias na chegada ao país em 8 de janeiro e permitirão que os chineses viajem para o exterior após três anos de fronteiras praticamente fechadas.

O Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) relatou apenas 5.515 novos casos e uma morte por covid na quinta-feira.

Mas esses números não parecem mais refletir a realidade, já que o teste generalizado não é mais obrigatório e os critérios de morte pelo vírus mudaram./AFP