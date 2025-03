França e Reino Unido propõem cessar-fogo de um mês na Ucrânia, diz Macron

A França e o Reino Unido propuseram um cessar-fogo de um mês na Ucrânia, declarou o presidente francês Emmanuel Macron ao jornal Le Figaro, neste domingo, 2. A declaração do presidente francês ocorreu após uma cúpula de líderes europeus em Londres, onde a defesa da Ucrânia foi debatida, dois dias depois de o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, ter discutido com Donald Trump nos Estados Unidos.

O presidente francês disse que ele e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, elaboraram uma trégua que duraria um mês. Os soldados só seriam enviados ao solo em um estágio posterior. Trata-se de uma trégua “no ar, no mar e na infraestrutura energética”, disse Macron ao jornal após o encontro.

PUBLICIDADE “Não haverá tropas europeias em solo ucraniano nas próximas semanas”, disse. “A questão é como usaremos esse tempo para tentar obter uma trégua acessível, com negociações que levarão várias semanas e, então, uma vez que a paz seja assinada, uma mobilização.” A vantagem de tal trégua é que “sabemos como medi-la”, disse Macron ao jornal em seu voo de volta à França após participar da cúpula europeia, acrescentando que uma trégua ao longo de toda a linha de frente da guerra seria “muito difícil” de impor.

Publicidade

O presidente francês, que há muito tempo insiste que a Europa precisa reforçar suas próprias capacidades de defesa, acrescentou que os países europeus devem ter como objetivo gastar cerca de 3 a 3,5% de seu PIB em defesa, um nível que a Otan planeja atingir como meta em sua próxima reunião de cúpula.

Questionado em uma entrevista coletiva se ele estava ciente do plano colocado na mesa por Macron e Starmer, o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, disse, sem dar mais detalhes, de acordo com uma tradução da BBC: “Estou ciente de tudo”.

Líderes europeus se reuniram neste domingo em uma cúpula organizada pelo Reino Unido, na qual se comprometeram a fazer mais pela segurança do continente. As autoridades disseram que estavam “redobrando a aposta” no apoio à Ucrânia e aumentando a ajuda militar após a explosão televisionada no Salão Oval entre Trump e o presidente ucraniano.

O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, ao centro, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski, à esquerda, e o presidente francês Emmanuel Macron, à direita, em Londres, neste domingo. Foto: Justin Tallis/AP

Trump repreendeu Zelenski, acusando-o de brincar “com o risco de uma 3ª Guerra Mundial”, chamando-o de ingrato e ameaçando deixá-los “sozinhos” se não alcançarem um acordo com a Rússia. O republicano disse que Zelenski estava “em uma posição muito ruim” e “sem cartas na mão” e acusando-o de jogar “com o risco de uma Terceira Guerra Mundial”.

Publicidade

“Espero que saiba que estaremos todos com vocês e com o povo da Ucrânia pelo tempo que for necessário”, garantiu o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a Zelenski ao abrir a reunião de hoje, da qual participaram cerca de 15 líderes aliados da Ucrânia.

Ataque em Kharkiv

Horas depois de o presidente francês ter anunciado a proposta de um cessar-fogo, um drone russo atingiu um prédio residencial em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O ataque provocou um incêndio e feriu oito pessoas, segundo a agência Reuters, que mencionou uma mensagem do prefeito Ihor Terekhov, no Telegram.

O incêndio se espalhou por diversos apartamentos do último andar do prédio, mas nenhum dos feridos precisou ser encaminhado ao hospital. Três outros prédios residenciais foram danificados, com mais de 100 janelas quebradas./AFP e NYT.