França vai receber navio com migrantes que Itália rejeitou

PARIS - A França anunciou nesta quinta-feira, 10, que permitirá o desembarque do navio Ocean Viking, que transporta 230 migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo, e criticou a Itália por negar o acesso da embarcação a sua costa.

O ministro francês do Interior, Gerald Darmanin, disse que o Ocean Viking poderá atracar na sexta-feira, 11, no porto militar de Toulon, sul, após um impasse com a Itália sobre quem deve receber os migrantes.

“Recebemos este navio excepcionalmente, tendo em conta os 15 dias de espera no mar que as autoridades italianas impuseram aos passageiros”, declarou. Darmanin criticou o “comportamento inaceitável” das autoridades italianas.

Migrantes e voluntários celebram decisão da França de receber navio Foto: Camille Martin Juan/Sos Mediterranee/Handout via Reuters - 10/11/2022

Segundo ele, um terço dos imigrantes será realocado para a França, e outro terço, para a Alemanha. Os que não cumprirem os critérios para o direito de asilo “serão devolvidos diretamente”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

França e Itália trocam acusações, após a recusa de Roma a permitir a entrada de embarcações de organizações humanitárias que resgatam migrantes no mar. As autoridades italianas afirmam que outras nações da UE devem assumir um papel maior na recepção aos milhares de migrantes que tentam chegar à Europa, procedentes do norte da África.

Darmanin advertiu que é “óbvio que haverá consequências extremamente graves para as relações bilaterais” com a Itália. Em um gesto de protesto, a França decidiu suspender “de forma imediata” o acolhimento em seu território de 3.500 refugiados que estão na Itália./AFP

