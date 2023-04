Franceses contra reforma da previdência atacam restaurante queridinho de Macron

PARIS - A polícia disparou bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes em Paris e outras cidades francesas nesta quinta-feira, 6, enquanto centenas de milhares voltavam às ruas em todo o país contra a reforma da previdência do presidente Emmanuel Macron. Alguns atos de violência não pouparam o elegante restaurante La Rotonde, na Avenida de Montparnasse, um local simbólico para Macron.

Os novos protestos antecedem a reunião do Conselho Constitucional que, no dia 14 de abril, terá de validar ou não a lei da reforma previdenciária.

O esforço de Macron para aumentar a idade de aposentadoria nacional de 62 para 64 anos provocou uma longa reação de opositores. As negociações entre os líderes sindicais e a primeira-ministra Élisabeth Borne fracassaram rapidamente na quarta-feira, preparando o terreno para novas manifestações que foram em grande parte pacíficas, mas também marcadas pela violência.

Protestos contra reforma da previdência tiveram atos de violência em Paris Foto: Mohammed Badra/EFE - 6/4/2023

“Temos a impressão de que estamos diante de um governo surdo, que Emmanuel Macron não está nem um pouco interessado no que está acontecendo em seu próprio país”, disse à agência France Presse Elise Bouillon, estudante de Arquitetura e Urbanismo, que protestou em Paris contra o que chamou de reforma “injusta e brutal”.

Os sindicatos prometeram manter sua resistência e convocaram outra rodada de protestos para a próxima semana. Mas as greves trabalhistas que causaram interrupções significativas desde janeiro perderam um pouco de força, com menos trabalhadores participando.

O metrô de Paris funcionou quase normalmente nesta quinta-feira, em contraste com os dias anteriores de mobilização. Menos de 8% dos professores estavam em greve, segundo o Ministério da Educação. A Torre Eiffel, porém, foi fechada novamente pelos grevistas.

La Rotonde

Em Paris, alguns grupos violentos que chegaram antes da manifestação sindical atacaram o restaurante La Rotonde, na Avenida de Montparnasse. Um pequeno incêndio queimou partes do toldo externo do elegante local e algumas de suas janelas foram quebradas. O fogo foi logo contido pelos bombeiros.

O lugar é simbólico para Macron - pois foi lá que ele comemorou a vitória no primeiro turno das eleições presidenciais de 2017, a primeira que ele ganhou - e já tinha sido alvo nos protestos dos chamados “coletes amarelos” em 2018 e 2019.

A polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes que atearam fogo.

Protestos não pouparam o elegante La Rotonde, restaurante simbólico para Macron Foto: Christophe Ena/AP - 6/4/2023

Houve também outros incidentes, como carros incendiados, vandalismo contra edifícios públicos e ataques a agências bancárias, em sinal do crescente nível de tensão nas mobilizações. Os grevistas fecharam novamente a Torre Eiffel.

Embora pacíficas em geral, as manifestações se tornaram particularmente duras após a decisão do governo de aprovar a reforma sem submetê-la a uma votação no Parlamento, no último dia 16 de março.

O Ministério do Interior disse que 570 mil pessoas participaram em todo o país; os sindicatos disseram que o número estava mais próximo de 2 milhões.

A Confederação Geral do Trabalho (CGT) estimou que 400 mil pessoas aderiram ao ato em Paris, abaixo dos 450 mil na semana anterior. A estimativa da polícia era bem menor: 57 mil. Policiais detiveram pelo menos 31 pessoas na capital. A força policial de Paris também relatou dezenas de feridos em suas fileiras, incluindo 13 policiais que foram tratados em hospitais.

Especialistas dizem que a violência dos protestos, com dezenas de manifestantes e policiais feridos em 11 rodadas de manifestações em todo o país desde janeiro, afastou setores menos ativistas da população.

“As manifestações se tornaram mais violentas à medida que avançavam. Isso significa que muitos na França agora vão ficando longe”, disse Luc Rouban, diretor de pesquisa da Universidade de Paris Sciences Po.

O governo se nega a desistir da reforma, que aumenta idade de aposentadoria de 62 para 64 anos a partir de 2030 e antecipa para 2027 a exigência de contribuição pelo período de 43 anos, e não mais 42, para o direito a uma pensão integral. As medidas são rejeitadas por dois terços dos franceses, de acordo com as pesquisas./AP, AFP e EFE









