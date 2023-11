Fronteira de Gaza deve ser reaberta neste domingo, mas saída de brasileiros continua incerta

A fronteira da Faixa de Gaza com o Egito deve ser reaberta neste domingo, 12, após permanecer dois dias fechada, segundo anunciaram as autoridades locais. O grupo de 34 brasileiros presos no enclave aguarda que isso aconteça para poder sair, após serem incluídos na sétima lista de cidadãos estrangeiros autorizados a atravessar a passagem de Rafah para ir para o Egito.

Os brasileiros aguardam a saída desde a sexta-feira, mas acabaram impedidos por questões de segurança. Segundo as autoridades palestinas e egípcias, as ambulâncias com feridos graves, prioridade na retirada pela região, não conseguem transportá-los devido a combates intensos nos arredores do maior hospital da região.

O Itamaraty afirmou que a logística da operação está pronta para funcionar assim que os brasileiros saírem do enclave. Apesar de estarem incluídos na última lista, ao lado de cidadãos de outros 14 países, o grupo só deve ser retirado após o resgate dos feridos em estado grave.

Autorização para a saída dos brasileiros de Gaza aconteceu na sexta-feira, mas o fechamento da fronteira impediu que eles chegassem ao Egito Foto: Divulgação/Itamaraty

“A pendência para a abertura da fronteira é a autorização para que ambulâncias passem primeiro com os feridos para serem tratados no Egito, hoje (sábado) apenas cinco passaram e dezenas ficaram retidas no norte de Gaza”, disse o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, neste sábado, 11.

Segundo Candeas, 33 brasileiros aguardam a reabertura na cidade de Rafah, próximo à fronteira com o Egito, e somente um, Hasan Rabee, optou por permanecer em outra cidade, Khan Younis, enquanto a fronteira estivesse fechada.

Nas redes sociais, Hasan afirmou que o grupo também foi informado sobre a reabertura neste domingo, apesar da incerteza sobre a travessia. “Espero e estou rezando muito para que eles consigam retirar os feridos, porque se entrarem (no Egito) os feridos, fica bem mais fácil para nós entrar”, disse.

Continua após a publicidade

Espera

Os brasileiros presos na Faixa de Gaza têm expectativa de sair do enclave desde que a passagem de Rafah com o Egito passou a ser aberta para a saída de estrangeiros, no dia 1.º deste mês. Entretanto, o grupo não foi incluído nas seis primeiras listas de cidadãos, que saíram ao longo da semana.

A autorização para a saída aconteceu na sexta-feira, mas o fechamento da fronteira impediu os brasileiros de chegarem ao Egito. Segundo o embaixador Alessandro Candeas, uma equipe da embaixada brasileira está no Egito desde a quinta-feira para receber os cidadãos e repatriá-los.