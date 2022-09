Furacão Fiona atinge ilhas Turcas e Caicos após devastar Porto Rico e República Dominicana

O furacão Fiona, que causou destruição em Porto Rico e na República Dominicana nas últimas 48 horas, se fortaleceu e atingiu as ilhas Turcas e Caicos, no Caribe, nesta terça-feira, 20. Ele foi classificado na categoria 3, depois de causar danos catastróficos por onde passou. Em Porto Rico e na República Dominicana, Fiona causou mortes, inundações, apagões, desabamento de casas e outros danos materiais.

Anya Williams, vice-governadora do arquipélago, que pertence ao Reino Unido, afirmou que o furacão tem se mostrado “uma tormenta imprescindível”. As ilhas foram assoladas por fortes chuvas e ventos, mas até o momento não há registro de vítimas fatais ou feridas. Anya pediu que os moradores se mantenham em locais seguros.

Os ventos máximos do Fiona chegaram nesta terça-feira a 185 quilômetros por hora, 35 km/h a mais que o registrado nesta segunda-feira, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês). Pela trajetória prevista, o furacão deve chegar às Bermudas nesta quinta-feira.

Rio La Plata transbordou após passagem do Furacão Fiona nas imediações de Cayey, Porto Rico, em imagem desta segunda-feira, 19. Fenômeno se fortaleceu nesta terça-feira Foto: Erika P. Rodriguez / NYT

Até o momento, ao menos cinco mortes foram causadas pelo furacão: uma na ilha de Guadalupe, pertencente à França; duas em Porto Rico; e outras cinco na República Dominicana. Nesse último, mais de 13 mil pessoas estão desalojadas e 2,6 mil casas, danificadas, segundo o Centro de Operações de Emergência (COE). Um contingente de 400 mil residentes dominicanos também está sem energia.

As imagens da imprensa local mostraram moradores da República Domincana com água até a cintura, tentando salvar pertences pessoais. “Passou a muita velocidade”, disse à AFP um morador identificado como Vicente López, na praia de Bibijagua, em Punta Cana.

Em Porto Rico, território atingido pelo Fiona no domingo, as chuvas continuaram nesta terça-feira, mas as inundações diminuíram. O governador do local, Pedro Pierluisi, solicitou aos Estados Unidos um decreto de grande desastre e disse que é preciso ao menos uma semana para que as autoridades tenham uma estimativa dos danos causados pelo furacão.

A avaliação preliminar indica que os danos provocados pelo Fiona são ‘catastróficos’, como classificou Pierluisi nesta segunda-feira. Segundo o general de Brigada da Guarda Nacional, Narciso Cruz, algumas áreas foram mais atingidas que na ocasião do Maria, que deixou mais de 3 mil mortes em Porto Rico em 2017. “Houve comunidades que inundaram com essa tempestade que não inundaram sob o Maria”, declarou. “Nunca vi nada assim”.

Além da morte confirmada em Porto Rico, outras oito são investigadas para verificar se estão relacionadas ao fenômeno. Entre as que estão em avaliação, está a de um bebê de quatro meses, que supostamente necessitou de atendimento médico e não o recebeu a tempo. A falta de acesso aos cuidados de saúde devido à passagem de um evento atmosférico é considerada uma morte indireta, de acordo com as diretrizes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês).

Moradores da República Dominicana trabalham para recuperar pertences pessoais após inundação causada pelo Furacão Fiona, em imagem desta terça-feira, 20 Foto: Ricardo Hernandez / AP

Efeitos ampliados pelos danos do furacão Maria

Quando o Fiona atingiu Porto Rico, no domingo, tratava-se de um furacão de categoria 1, mais branda que a categoria atual. Entretanto, os danos foram devastadores porque o território ainda não se recuperou do furacão Maria, que deixou todo o arquipélago sem energia em 2017. Cinco anos depois, mais de 3 mil casas ainda estão cobertas por lonas azuis, instaladas como uma solução provisória.

O líder da maioria no Senado dos EUA, Chuck Schumer, disse nesta terça-feira que pressionaria o governo federal a cobrir 100% dos custos de resposta a desastres - em vez dos 75% habituais -, como parte de um decreto de emergência sobre desastres. “Precisamos ter certeza de que, desta vez, Porto Rico tem absolutamente tudo o que precisa, o mais rápido possível, pelo tempo que precisarem”, disse Schumer.

Fiona provocou um apagão quando atingiu o canto sudoeste de Porto Rico no domingo. Autoridades afirmaram nesta terça que a energia foi restaurada para quase 300 mil dos 1,4 milhões de clientes na ilha, mas levará dias até que todos voltem a ter energia.

O serviço de água foi reduzido para mais de 760 mil clientes - dois terços do total na ilha - por causa da água turva em usinas de filtragem ou falta de energia, disseram as autoridades. /EFE, AFP, AP